Как понять, что ваша собака страдает от боли: важные сигналы

Как исследователи определили эти признаки

Турецкие ученые из Университета Анкары провели исследование, опросив 124 владельцев собак. Вопросы касались того, как собаки проявляют чувство боли снаружи. Оказалось, что 13 из 35 заявленных поведенческих показателей присутствуют в ответах владельцев собак.

Авторы исследования считают, что собаки используют некоторые подсказки, чтобы предупредить владельцев о том, что им больно. Впоследствии люди начинают воспринимать эти подсказки и учатся по поведению определять, что любимцам необходима помощь.

Стоит отметить, что собаки и кошки пытаются скрыть свою боль. Это защитная реакция нервной системы, потому распознать признаки боли может быть не так-то просто.

Какие признаки скажут боль у собаки

Обратите внимание на эти сигналы:

снижение общей активности

чрезмерное вылизывание частей тела

снижение некоторых видов социального общения

сопротивление при ходьбе и вставании

усложнение поворота в обе стороны в положении лежа

скованность при ходьбе

чрезмерный зуд

чрезмерное кусание разных частей тела

Самыми точными звоночками являются уши и хвост. Обычно эти части тела очень активны у собак. Если вы заметили, что собака опускает уши или не виляет хвостом, это может означать, что собака испытывает боль или дискомфорт.

Исследователи считают, что с помощью хвоста любимец может сигнализировать о боли, страхе или стрессе. Поэтому обращайте внимание даже на самые маленькие знаки, которые может подавать вам ваш четырехлапый друг.