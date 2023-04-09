Як зрозуміти, що дитину в авто можна перевозити спереду: у МВС уточнили правила

Як визначити, що дітей можна переводити в авто спереду

Дітей можна перевозити в машині на передньому сидінні в автокріслі від народження до 3 років. Аналогічно - і на задньому сидінні.

Також сидіти попереду в кріслі пасажира можуть діти по досягненню зросту 145 сантиметрів без дитячих пристосувань, причому у будь-якому віці.

А от якщо дитина нижче за 145 см, то в легковику обов'язково потрібно мати дитячі утримуючі системи (дитяче автокрісло).

Зазначимо також, що дитячі утримуючі системи повинні використовуватися в ТС, обладнаних ременями безпеки.

На руках у дорослих дітей возити не можна - ані спереду, ані ззаду.

Важливо додати, що обов'язково потрібно користуватися ременями безпеки усім, хто в салоні автівки.

Який штраф за порушення

У разі порушення правил перевезення дітей водія покарають штрафом у розмірі 510 гривень.

А якщо порушення буде вчинено повторно протягом року, то доведеться заплатити вже 850 гривень.

Яким має бути дитяче автокрісло

Під дитячою утримуючою системою мається на увазі пристрій, здатний утримувати дитину в сидячому або похилому положенні, яке у разі зіткнення або різкого гальмування ТС зменшує небезпеку травмування маленького пасажира в ньому шляхом обмеження рухливості тіла.