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Як зрозуміти, що дитину в авто можна перевозити спереду: у МВС уточнили правила

Фото: водіям в Україні уточнили правила перевезення дітей на авто (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

В Україні після оновлення правил дорожнього руху водіям уточнили, як можна перевозити дітей в авто, де саме, та які заборони існують на їзду для юних пасажирів.

Про це розповіли у Головному сервісному центрі міністерства внутрішніх справ України.

Як визначити, що дітей можна переводити в авто спереду

Дітей можна перевозити в машині на передньому сидінні в автокріслі від народження до 3 років. Аналогічно - і на задньому сидінні.

Також сидіти попереду в кріслі пасажира можуть діти по досягненню зросту 145 сантиметрів без дитячих пристосувань, причому у будь-якому віці.

А от якщо дитина нижче за 145 см, то в легковику обов'язково потрібно мати дитячі утримуючі системи (дитяче автокрісло).

Зазначимо також, що дитячі утримуючі системи повинні використовуватися в ТС, обладнаних ременями безпеки.

На руках у дорослих дітей возити не можна - ані спереду, ані ззаду.

Важливо додати, що обов'язково потрібно користуватися ременями безпеки усім, хто в салоні автівки.

Який штраф за порушення

У разі порушення правил перевезення дітей водія покарають штрафом у розмірі 510 гривень.

А якщо порушення буде вчинено повторно протягом року, то доведеться заплатити вже 850 гривень.

Яким має бути дитяче автокрісло

Під дитячою утримуючою системою мається на увазі пристрій, здатний утримувати дитину в сидячому або похилому положенні, яке у разі зіткнення або різкого гальмування ТС зменшує небезпеку травмування маленького пасажира в ньому шляхом обмеження рухливості тіла.

Раніше ми розповідали, що в Україні з 1 травня скасовують важливе правило дорожнього руху.

Додамо також, нещодавно в поліції нагадали про 5 основних правил дорожнього руху для велосипедистів.

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