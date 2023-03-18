ПДР для велосипедистів. Поліція назвала п'ять основних правил

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію України в Telegram .

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у додаток "Дія" повернули оплату штрафів за порушення правил дорожнього руху.

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