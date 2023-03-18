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ПДР для велосипедистів. Поліція назвала п'ять основних правил

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Субота 18 березня 2023 23:45
ПДР для велосипедистів. Поліція назвала п'ять основних правил Фото: поліція назвала п'ять головних правил для велосипедистів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українських велосипедистів закликають дотримуватись кількох основних правил дорожнього руху для власної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію України в Telegram .

Поліцейські наголосили, що існує п'ять головних правил:

  • Велосипедисти повинні рухатися спеціальними доріжками. У разі їх відсутності - принаймні правою смугою проїзної частини.
  • Рухатися проїзною частиною дозволяється людям старше 14 років.
  • Велосипед повинен мати справне гальмо, звуковий сигнал, бути обладнаним світловідбивачами: спереду білого, позаду червоного, з боків оранжевого кольору.
  • Для руху у темний час доби обов'язковою умовою є наявність фари на велосипеді.
  • Заборонено переїздити пішохідний перехід на велосипеді. Потрібно злізти з нього і перейти дорогу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у додаток "Дія" повернули оплату штрафів за порушення правил дорожнього руху.

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