ПДР для велосипедистів. Поліція назвала п'ять основних правил
Фото: поліція назвала п'ять головних правил для велосипедистів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Українських велосипедистів закликають дотримуватись кількох основних правил дорожнього руху для власної безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію України в Telegram .
Поліцейські наголосили, що існує п'ять головних правил:
- Велосипедисти повинні рухатися спеціальними доріжками. У разі їх відсутності - принаймні правою смугою проїзної частини.
- Рухатися проїзною частиною дозволяється людям старше 14 років.
- Велосипед повинен мати справне гальмо, звуковий сигнал, бути обладнаним світловідбивачами: спереду білого, позаду червоного, з боків оранжевого кольору.
- Для руху у темний час доби обов'язковою умовою є наявність фари на велосипеді.
- Заборонено переїздити пішохідний перехід на велосипеді. Потрібно злізти з нього і перейти дорогу.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у додаток "Дія" повернули оплату штрафів за порушення правил дорожнього руху.
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