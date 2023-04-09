В Україні скасовують важливе ПДР: що і коли зміниться для водіїв

В Україні з 1 травня 2023 року скасовується дія правила дорожнього руху щодо увімкнення зовнішніх освітлювальних приладів.

Що відомо - дізнайтеся нижче в матеріалі Styler.

Яке правило більше не діятиме

Так, згідно з пунктом 9.8. Правил дорожнього руху, з 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар.

В умовах недостатньої видимості на механічних транспортних засобах можна ввімкнути дальнє світло фар або додатково протитуманні фари за умови, що це не буде засліплювати інших водіїв.

Таке правило створили через необхідність додатково позначати авто в умовах недостатньої видимості в осінньо-зимовий період. А от з 1 травня по 1 жовтня не ввімкнене ближнє світло чи ходові вогні у денний час не вважається порушенням ПДР.

Чи штрафують за таке порушення?

Якщо знехтувати вимогою ПДР і не ввімкнути ходові вогні днем з 1 жовтня по 1 травня, водія притягнуть до відповідальності за ст. 125 КпАП як за "Інші порушення правил дорожнього руху".

Санкція за таке порушення - попередження, а не штраф.