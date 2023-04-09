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Как понять, что ребенка в авто можно перевозить спереди: в МВД уточнили правила

Фото: водителям в Украине уточнили правила перевозки детей в авто (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

В Украине после обновления правил дорожного движения водителям уточнили, как можно перевозить детей в авто, где именно, и какие запреты существуют на езду для юных пассажиров.

Об этом рассказали в Главном сервисном центре министерства внутренних дел Украины.

Как определить, что детей можно переводить в авто спереди

Детей можно перевозить в машине на переднем сиденье в автокресле с рождения и до 3 лет. Аналогично - и на заднем сидении.

Также сидеть спереди в кресле пассажира могут дети по достижению роста 145 сантиметров без никаких детских приспособлений, причем в любом возрасте.

А вот если ребенок ниже 145 см, то в легковушке обязательно нужно иметь детские удерживающие системы (детское автокресло).

Отметим также, что детские удерживающие системы должны использоваться в ТС, оборудованных ремнями безопасности.

На руках у взрослых детей возить нельзя - ни спереди, ни сзади.

Важно добавить, что обязательно нужно пользоваться ремнями безопасности всем, кто в салоне авто.

Какой штраф за нарушение

В случае нарушения правил перевозки детей водителя накажут штрафом в размере 510 гривен.

А если нарушение будет совершено повторно в течение года, что придется заплатить уже 850 гривен.

Каким должно быть детское автокресло

Под детской удерживающей системой подразумевается устройство, способное удерживать ребенка в сидячем или наклонном положении, которое в случае столкновения или резкого торможения ТС уменьшает опасность травмирования маленького пассажира в нем путем ограничения подвижности его тела.

Ранее мы рассказывали, что в Украине с 1 мая отменяют важное правило дорожного движения.

Добавим также, недавно в полиции напомнили о 5 основных правилах дорожного движения для велосипедистов.

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