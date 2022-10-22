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Як зробити так, щоб капронові колготи не рвались: простий до геніального трюк

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Субота 22 жовтня 2022 12:17
Як зробити так, щоб капронові колготи не рвались: простий до геніального трюк Колаж РБК-Україна: Як зробити, щоб колготи не рвалися
Автор: Світлана Мащенко

З настанням холодного сезону любительки похизуватися стрункими ніжками не поспішають відмовлятися від спідниць. А захистити себе від холоду допоможуть старі добрі "капронки". Проте у такого елементу гардеробу є суттєвий недолік: коштують вони дорого, а рвуться швидко.

Як за допомогою хитрого трюку уникнути неприємностей і зекономити - читайте нижче в матеріалі Styler.

Не спішіть вдягати колготи після покупки!

  • Коли ви купили упаковку з колготами в магазині, не спішіть їх одразу вдягати.
  • Спершу покладіть їх у морозильну камеру на шість годин.
  • При низьких температурах нейлон стає міцнішим і менше піддається механічним пошкодженням.

Ось ще кілька порад для модниць

Якщо ви плануєте взуття з молніями-замками-липучками, краще уникати капронових колготок. Як не стрілки-дірки, так зачіпки точно будуть.

Коли ви плануєте вихід, прихватіть із собою запасні колготи, щоб потім не маскувати стрілки і не соромитися.

Якщо ви спішите, а на колготах (наприклад, на пальчиках) пішла стрілка, знадобиться старий добрий лак для нігтів (в господарстві варто мати хоча б одну пляшечку прозорого, навіть якщо ви давно робите манікюр у майстра). Зробить легкий мазок лаком, щоб зупинити стрілку. Це врятує ваш вечір.

Якщо в приміщенні дерев'яні сидіння, стільці, уникайте їх будь-якою ціною. Це головний ворог ваших "капронок".

Ну й наостанок: мода зараз вже не вимагає таких жертв, як ще років 20 тому. Обирайте комфорт і зручний лук, в якому колготи не обов'язкові.

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