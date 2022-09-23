Ці речі ніколи не вийдуть з моди, а ці треба викинути і не ганьбитися: що носити восени 2022

Стилісти ділять речі на базові, застарілі та трендові. Якщо перші - вічні і завжди будуть актуальними, то трендові слугуватимуть вам рік-півтори, поки не перейдуть в розряд "застарілих".

Про це в Instaram розповіла стилістка Анна Леканова.

Експертка влаштувала розбір верхньому осінньому одягу, адже саме такий зараз актуальний, як ніколи.

Бомбери, плащі, косухи, пуховики, хутряні жилети - всі ці речі можуть бути як базовими, так і трендовими, й застарілими.

Слід зазначити, що в тренді зараз тваринні принти, логотипи та написи, які наносяться на верхній одяг, а також вирізи, укорочені (вище талії), зістарені варіанти, довжина нижче коліна тощо. А от квіткові принти, короткі пальта, плащі, хутряні жилети - застаріли.

Косухи

Тренчі

Бомбери

Пуховики

Пальта

Жилетки

Дублянки

Шуби

Всі фото: instagram.com/anna.le.nova