Как сделать так, чтобы капроновые колготы не рвались: гениальный трюк
С наступлением холодного сезона любительницы похвастаться стройными ножками не спешат отказываться от юбок. А оградить себя от холода помогут старые добрые "капронки". Однако у такого элемента гардероба есть существенный недостаток: они стоят дорого, а рвутся быстро.
Как с помощью хитрого трюка избежать неприятностей и сэкономить – читайте ниже в материале Styler.
Не спешите надевать колготки после покупки!
- Когда вы купили упаковку с колготами в магазине, не спешите их сразу надевать.
- Сначала положите их в морозильную камеру на шесть часов.
- При низких температурах нейлон становится крепче и меньше подвергается механическим повреждениям.
Вот еще несколько советов для модниц
Если вы планируете обувь с замками-липучками, лучше избегать капроновых колготок. Как ни стрелки-дыры, так зацепки точно будут.
Когда вы планируете выход, прихватите с собой запасные колготки, чтобы потом не маскировать стрелки и не стесняться.
Если вы спешите, а на колготах (например, на пальчиках) пошла стрелка, понадобится старый добрый лак для ногтей (в хозяйстве стоит иметь хотя бы одну бутылочку прозрачного, даже если вы давно делаете маникюр у мастера). Сделайте легкий мазок лаком, чтобы остановить стрелку. Это спасет ваш вечер.
Если в помещении деревянные сиденья, стулья, избегайте их любой ценой. Это главный враг ваших "капронок".
Ну и напоследок: мода сейчас уже не требует таких жертв, как еще 20 лет назад. Выбирайте комфорт и удобный лук, в котором колготки не обязательны.
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