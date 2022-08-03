Распространенная ошибка при стирке, которая повреждает дорогую одежду

Мы привыкли стирать все без исключения вещи в стиральных машинах, ведь ручная стирка - это слишком утомительно и занимает много времени. Но стирка некоторых дорогих вещей, таких как рубашки, может их повреждать.

Как правильно стирать рубашки

Еще до того, как положить рубашку в барабан, многие люди склонны пропускать важную деталь, которая может нанести непоправимый вред.

Так, если на брюках и свитерах рекомендуется застегивать молнии, то на рубашках не рекомендуется.

Потому что во время цикла стирки движение одежды оказывает давление на петлю для пуговиц и, таким образом повреждает нити и ткань.

Поэтому всегда не забывайте оставлять рубашки расстегнутыми (включая рукавами и воротником) перед стиркой, чтобы предотвратить их деформацию.

Фото: Рубашку легко испортить неправильной стиркой (freepik)

Еще несколько важных правил стирки рубашек

Чтобы не повредить волокна ткани, лучшая температура стирки составляет 30 градусов. Если же ваша рубашка имеет стойкие пятна, вы можете повысить температуру до 40 градусов, но не более.

Воротник рубашки лучше развернуть перед стиркой, чтобы предотвратить ее дополнительное истирание и повреждение ткани.

Конечно же нельзя стирать цветные рубашки вместе с белыми. Обязательно сортируйте ваше белье. И это касается не только рубашек!

И вытаскивайте белье, как только закончится цикл стирки. Иначе ваша рубашка может пахнуть затхлостью, и вы не сможете надеть ее, как планировали.