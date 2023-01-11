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Як зробити ліхтар за 72 гривні, який світитиме 3 місяці: інструкція

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Середа 11 січня 2023 07:03
Як зробити ліхтар за 72 гривні, який світитиме 3 місяці: інструкція Як власноруч зробити ліхтар (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

У режимі частого вимкнення світла українці уже навчились майструвати не лише свічки із підручних засобів, а й власноруч робити ліхтарики. Такий пристрій абсолютно безпечний для використання, та ще й обійдеться у копійки - витрати на матеріали не перевищать 72 гривень.

Як швидко змайструвати ліхтарик вдома, розповідаємо у матеріалі Styler.

Як зробити ліхтар з підручних засобів

Власноруч змайстрований ліхтарик світитиме дуже яскраво. Його можна використовувати як аварійне світло, як нічник або бра.

Він повністю безпечний і його можна використовувати в місцях поблизу пального. Такий ліхтарик може безперервно давати світло 2-3 місяці. При цьому він виходить абсолютно бюджетним і всі матеріали легко придбати у найближчому магазині.

Що знадобиться:

  • пластикова пляшка
  • дві міні-пальчикові батарейки
  • один шприц на 20 кубів
  • 1-2 вивідні світлодіоди (5 мм, білий)
  • один ртутний вимикач (перемикач, який замикає і розмикає електричний ланцюг завдяки невеликій кількості рідкої ртуті)
  • шматок товстої й дуже міцної нитки
  • дві таблетки аспірину

Як змайструвати ліхтарик

Візьміть дві міні-пальчикові батарейки та припаяйте до них ртутний вимикач плюс на мінус. Притисніть датчик нахилу до батарейки й разом обмотайте ізострічкою.

Як зробити ліхтар за 72 гривні, який світитиме 3 місяці: інструкціяЗ'єднайте батарейки та вимикач (скриншот)

Припаяйте світлодіоди до батарейок.

Запаяйте шприц з боку, де кріплять голку. А тоді помістіть у корпус шприца конструкцію з батарейок.

Вставте у порожню пляшку корпус шприца та обріжте частини шприца, що виступають над шийкою пляшки. Має вийти рівний верх, на який зверху надівається кришка пляшки.

Як зробити ліхтар за 72 гривні, який світитиме 3 місяці: інструкціяВставте шприц у пляшку (скриншот)

Тоді вийміть шприц із пляшки, а у неї налийте воду і помістіть дві таблетки аспірину. Замість води можна додати спирт або горілку.

Аспірин у воді розчиниться до стану пластівців, які й мають створити ефект "снігу, що падає". Любителі гламуру можуть додати до розчину якихось дрібних блискіток. Тоді ліхтарик вийде святковим. А ще аспірин не дасть воді "зацвісти" за 3 місяці використання ліхтарика.

Як зробити ліхтар за 72 гривні, який світитиме 3 місяці: інструкціяПомістіть батарейки у пляшку (скриншот)

Перш ніж вставити в пляшку, наповнену водою, шприц, підставте під нього товсту нитку, краще дуже міцну, наприклад, рибальську. Вона допоможе загнати всередину корпус шприца. Оскільки там усе герметично закрито і навіть повітря з пляшки не виходить. А завдяки нитці з посудини вийдуть усі бульбашки та зайва вода.

Після того, як шприц повністю увійде у пляшку, обережно вийміть нитку.

Перевірте, щоб шприц був сухим зсередини. Помістіть у нього батарейки та закрийте кришкою. Переверніть ліхтарик й насолоджуйтесь не тільки світлом, яке він дає, а й "красивим" сніжком.

Як зробити ліхтар за 72 гривні, який світитиме 3 місяці: інструкція

Ось так виглядатиме ліхтарик (скриншот)

Раніше ми розповідали про те, як зробити їстівну свічку за кілька хвилин.

Нещодавно ми ділились лайфхаками, як продовжити тривалість горіння свічки.

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лайфхаки вимкнення світла ліхтарики