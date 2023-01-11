Как сделать фонарь за 72 гривны, который будет светить 3 месяца: инструкция

В режиме частого выключения света украинцы уже научились мастерить не только свечи из подручных средств, но и делать фонарики. Такое устройство абсолютно безопасно для использования, да еще обойдется в копейки - расходы на материалы не превысят 72 гривен.

Как сделать фонарь из подручных средств

Собственноручно сделанный фонарик будет светить очень ярко. Его можно использовать как аварийный свет, как ночник или бра.

Он полностью безопасен и его можно использовать в местах вблизи горючего. Такой фонарик может непрерывно давать свет 2-3 месяца. При этом он получается абсолютно бюджетным, и все материалы легко приобрести в ближайшем магазине.

Что понадобится:

пластиковая бутылка

две мини-пальчиковые батарейки

один шприц на 20 куб.

1-2 выводных светодиода (5 мм, белый)

один ртутный выключатель (переключатель, замыкающий и размыкающий электрическую цепь благодаря небольшому количеству жидкой ртути)

кусок толстой и очень крепкой нити

две таблетки аспирина

Как смастерить фонарик

Возьмите две мини-пальчиковые батарейки и припаяйте к ним ртутный выключатель плюс на минус. Прижмите датчик наклона к батарее и обмотайте вместе с лентой.

Соедините батарейки и выключатель (скриншот)

Припаяйте светодиоды к батареям.

Запаяйте шприц со стороны, где крепят иглу. Затем поместите в корпус шприца конструкцию из батареек.

Вставьте в пустую бутылку корпус шприца и обрежьте выступающие над шейкой бутылки части шприца. Должен получиться ровный верх, на который сверху надевается крышка бутылки.

Вставьте шприц в бутылку (скриншот)

Тогда извлеките шприц из бутылки, а в нее налейте воду и поместите две таблетки аспирина. Вместо воды можно добавить спирт или водку.

Аспирин в воде растворится до состояния хлопьев, которые и должны создать эффект "падающего снега". Любители гламура могут добавить к раствору каких-нибудь мелких блесток. Тогда фонарик получится праздничным. А еще аспирин не даст воде зацвести за 3 месяца использования фонарика.

Поместите батарейки в бутылку (скриншот)

Прежде чем вставить в бутылку, наполненную водой, шприц, подставьте под него толстую нить, лучше очень крепкую, например, рыболовную. Она поможет загнать внутрь корпус шприца. Поскольку там все герметично закрыто и даже воздух из бутылки не выходит. А благодаря нити из сосуда выходят все пузырьки и лишняя вода.

После того как шприц полностью войдет в бутылку, осторожно извлеките нить.

Проверьте, чтобы шприц был сухим изнутри. Поместите в него батарейки и закройте крышкой. Переверните фонарик и наслаждайтесь не только светом, который он дает, но и красивым снежком.

Вот так будет выглядеть фонарик (скриншот)