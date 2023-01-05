Свічка горітиме вдвічі довше завдяки цим лайфхакам: корисні поради

Свічка горітиме вдвічі довше, якщо знати прості секрети, як збільшити тривалість її використання. Ці прості способи не потребують ні капіталовкладень, ні великих затрат часу.

Як збільшити час горіння свічки

Свічка горітиме вдвічі довше, якщо перед використанням її покласти в морозильну камеру на годину-півтори. Так віск ущільниться й довше плавитиметься під час горіння.

Також варто вкоротити ґніт. Адже чим він довший, тим свічка згоряє швидше. Обріжте його так, щоб він височів над воском приблизно на сантиметр.

Свічка послужить довше, якщо застосуєте наступний лайфхак. Під час першого "розпалювання" залиште її горіти настільки, щоб верхній шар воску розтанув рівномірно. Інакше посередині утвориться заглибина, куди западе гніт. У цьому випадку свічка швидко вигоряє. Так свічка діаметром 4 см горітиме довше на 1 годину, а діаметром 8 см - на 2 години

Важливо також зливати розплавлений віск чи парафін. Так свічка горітиме краще. При цьому не забувайте її ставити у місце, де немає протягів. Інакше свічка почне диміти і горітиме нерівномірно.

А якщо хочете вдвічі збільшити тривалість горіння свічки, то спробуйте додати до розплавленого воску чи парафіну трохи солі. Вона сповільнить плавлення і відповідно збільшить час горіння.

При використанні свічок не забувайте дотримуватись техніки безпеки. Обов'язково використовуйте скляні чи металаві підставки. Розміщуйте свічку якомога далі від предметів, які можуть легко загорітись. А також у жодному разі не залишайте запалену свічку без нагляду - це вогненебезпечно.

Також, якщо використовуєте парафінові свічки, то варто час від часу провітрювати приміщення, оскільки при горінні вивільняються речовини, які можуть провокувати головний біль у людини.