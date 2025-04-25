Як змінилися зірки серіалу "Малкольм у центрі уваги": фото 25 років тому і зараз

Комедійний серіал "Малкольм у центрі уваги" про життя американської сім'ї середнього класу повертається на екрани через 25 років. В мережі з'явилося перше фото з возз’єднання зіркового складу.

Як змінилися актори та що відомо про перезапуск, дізнавайтеся у матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).

"Малкольм у центрі уваги": що відомо про продовження

Про повернення легендарного ситкому стало відомо наприкінці минулого року. Disney повідомив про запланований вихід чотирьох нових епізодів у 2025 році за участю оригінального акторського складу. Точну дату прем’єри ще не назвали, але зйомки почалися.

Так, до своїх ролей повернуться Френкі Муніз (Малкольм), Браян Кренстон (Гел) і Джейн Качмарек (Лоїс). Останні грають батьків. Крістофер Мастерсон і Джастін Берфілд також повертаються до своїх ролей Френсіса і Різа в новому серіалі.

А от Ерік Пер Салліван не повернеться в ролі Дьюї, оскільки відмовився від акторської діяльності. Його дорослу версію втілить Кейлеб Еллсворт-Кларк. Джеймі зіграє Ентоні Тімпано.

Наймолодшу дитину в родині, на появу якої натякали наприкінці шоу, зіграє небінарна актриса Вон Мюрре.

Кадри з серіалу "Малкольм у центрі уваги" (скриншот)

Як змінилися актори за 25 років

Виконавець головної ролі днями поділився закадровим фото зі зйомок і показав, як вони змінилися за роки. На знімку він позує зі своїми екранними батьками.

"Завжди добре, коли мама і тато поруч!" - зворушливо підписав кадр Френкі.

Актори серіалу "Малкольм у центрі уваги" зараз (фото: x.com/frankiemuniz)

Яким буде перезавантаження

В нових епізодах родина Малкольма збереться разом з нагоди 40-річчя шлюбу Гела і Лоїс. На святкуванні зокрема буде дочка головного героя Лія. За словами творців, вона успадкувала від тата розум та сарказм, але водночас буває більш чутливою та емоційною.

Нагадаємо, серіал "Малкольм у центрі уваги" виходив на телеканалі Fox з 9 січня 2000 по 14 травня 2006 року. Він налічує 7 сезонів.

За сюжетом в будинку, де живе головний герой, постійно трапляються кумедні ситуації. Діти бешкетують та надокучають сусідам, що змушує їхніх батьків нервувати. Ситком отримав премії "Еммі" та "Греммі".