Культовий серіал "Малкольм у центрі уваги" отримає продовження: що відомо

Легендарний ситком "Малкольм у центрі уваги", який багато телеглядачів дивилися на початку 2000-х, повертається на екрани. Disney анонсував випуск чотирьох нових епізодів за участю оригінального акторського складу.

Про що серіал "Малкольм у центрі уваги"

Ситком транслювали на телеканалі Fox з 9 січня 2000 по 14 травня 2006 року. Це комедійний серіал, який розповідав про життя американської родини середнього класу.

У будинку, де живе сім'я Малькольма, постійно трапляються кумедні ситуації. Діти постійно щось розбивають або вигадують, щоб досадити сусідам. Хоча батьки і намагаються вгамувати їх, але брати Малькольм, Різ і Дьюї щоразу вигадують нові ігри з усім, що потрапить під руку. Роль головних у будинку виконують мати Лоїс і батько Гел, хоча він не стільки допомагає Лоїс, а наче ще одна дитина для неї.

Проєкт отримав 7 премій "Еммі", "Греммі" та премію Пібоді.



Кадр із серіалу "Малкольм у центрі уваги"

Коли вийде продовження "Малкольм у центрі уваги"

Студія Disney анонсувала вихід 4 нових епізодів у 2025 році, проте точна дата поки що невідома.



Кадр із серіалу "Малкольм у центрі уваги"

Про що буде продовження серіалу "Малкольм у центрі уваги"

Актори Френкі Муніс, Браян Кренстон і Джейн Качмарек повернуться до своїх ролей Малкольма і його батьків, Гела і Лоїс.

Сюжет нових епізодів розгорнеться навколо святкування 40-річчя шлюбу Гела і Лоїс, які знову зберуть усю родину.

Малкольм буде показаний дорослою людиною, у якої є власна дочка. За словами творців, дочка Малкольма Лія успадкувала сарказм та інтелект батька, але виявилася більш чутливою та емоційною.



Кадр із серіалу "Малкольм у центрі уваги"

Хто зіграє головні ролі в серіалі "Малкольм у центрі уваги"

Брати та сестри Малкольма, Френсіс і Різ, яких грають Крістофер Мастерсон і Джастін Берфілд відповідно, повернуться в перезавантаженні. Однак Ерік Пер Салліван, який спочатку грав Дьюї, не буде повторювати свою роль. Її виконає актор Кейлеб Еллсворт-Кларк.



Кадр із серіалу "Малкольм у центрі уваги"

Крім того, Ентоні Тімпано обрали на роль молодшого брата Малкольма, Джеймі, який був показаний немовлям і малюком в оригінальному серіалі. Вон Мюрре зіграє нового брата Малкольма, Келлі, існування якого було розкрито у фіналі серіалу, коли Лоїс тримала позитивний тест на вагітність. Кілі Карстен зіграє доньку Малкольма, Лію.

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