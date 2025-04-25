Как изменились звезды сериала "Малкольм в центре внимания": фото 25 лет назад и сейчас
Комедийный сериал "Малкольм в центре внимания" о жизни американской семьи среднего класса возвращается на экраны спустя 25 лет. В сети появилось первое фото с воссоединения звездного состава.
Как изменились актеры и что известно о перезапуске, узнавайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
"Малкольм в центре внимания": что известно о продолжении
О возвращении легендарного ситкома стало известно в конце прошлого года. Disney сообщил о запланированном выходе четырех новых эпизодов в 2025 году с участием оригинального актерского состава. Точную дату премьеры еще не назвали, но съемки начались.
Так, к своим ролям вернутся Фрэнки Муниз (Малкольм), Брайан Крэнстон (Хэл) и Джейн Качмарек (Лоис). Последние играют отцов. Кристофер Мастерсон и Джастин Берфилд также возвращаются к своим ролям Фрэнсиса и Риза в новом сериале.
А вот Эрик Пер Салливан не вернется в роли Дьюи, поскольку отказался от актерской деятельности. Его взрослую версию воплотит Кейлеб Эллсворт-Кларк. Джейми сыграет Энтони Тимпано.
Самого младшего ребенка в семье, на появление которого намекали в конце шоу, сыграет небинарная актриса Вон Мюрре.
Как изменились актеры за 25 лет
Исполнитель главной роли на днях поделился закадровым фото со съемок и показал, как они изменились за годы. На снимке он позирует со своими экранными родителями.
"Всегда хорошо, когда мама и папа рядом!" - трогательно подписал кадр Фрэнки.
Актеры сериала "Малкольм в центре внимания" сейчас (фото: x.com/frankiemuniz)
Какой будет перезагрузка
В новых эпизодах семья Малкольма соберется вместе по случаю 40-летия брака Хэла и Лоис. На праздновании в частности будет дочь главного героя Лия. По словам создателей, она унаследовала от папы ум и сарказм, но в то же время бывает более чувствительной и эмоциональной.
Напомним, сериал "Малкольм в центре внимания" выходил на телеканале Fox с 9 января 2000 по 14 мая 2006 года. Он насчитывает 7 сезонов.
По сюжету в доме, где живет главный герой, постоянно случаются забавные ситуации. Дети дебоширят и надоедают соседям, что заставляет их родителей нервничать. Ситком получил премии "Эмми" и "Грэмми".
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