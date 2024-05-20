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Як не втратити зв'язок та інтернет, коли немає світла: 3 елементарних способи

Бути на зв'язку та з інтернетом без електрики - реально (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Війна в Україні триває і ворог регулярно атакує об'єкти критичної інфраструктури. Нещодавно в оселях більшості українців знову почали вимикати світло. До обмеження електропостачання повернулись, крім іншого, на тлі різкого похолодання, що спровокувало зростання споживання й дефіцит в енергомережі.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на прес-службу Міністерства цифрової трансформації розповідає, як не втратити зв'язок та інтернет під час відключень електроенергії.

Спосіб 1 - "пункт незламності"

Найпростіший спосіб підготуватися до знеструмлень і подбати про те, щоб залишатися на зв'язку - дізнатись адреси найближчих "пунктів незламності", що мають бути забезпечені електроенергією та інтернетом.

Для цього можна, зокрема, завантажити відповідну мапу із застосунку "Дія".

Спосіб 2 - технологія xPON

Ще один варіант бути на зв'язку за будь-яких обставин - підєднатися до інтернет-провайдерів, які використовують технологію xPON (передачі даних по оптоволоконних лініях зв'язку).

Ця технологія допоможе залишатися з інтернетом під час блекаутів до 72 годин.

Перевірити, чи підключив ваш провайдер xPON, можна на спеціальній інтерактивній мапі від Мінцифри та ЛУН.

Якщо ваш провайдер вже використовує цю технологію, вам достатньо буде:

  • підготувати повербанк (купити або зарядити вже існуючий)
  • підключити його до роутера та абонентського термінала ONU (призначеного для прийому трафіку по оптичному волокну й передачі даних назад)

Як залишатись на зв'язку без світла (інфографіка: t.me/mintsyfra)

Спосіб 3 - нацроумінг

Останній спосіб дозволить підключитися до інтернету навіть якщо ваш мобільний оператор з тієї чи іншої причини недоступний.

Йдеться про функцію національного роумінгу - можливість перемикатись на мережу інших мобільних операторів, якщо мережа одного з них недоступна.

Для цього потрібно, перш за все, відключити автовибір мережі в налаштуваннях телефона:

  • на Android: "Налаштування" - "Мобільна мережа" (або "Підключення") - "Оператор"
  • на iOS: "Параметри" - "Стільникові дані" - "Вибір мережі"

Після цього потрібно знайти та вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL.

Якщо підключитися не вдалося, варто спробувати ще раз або ж вибрати іншу мережу.

Після підключення потрібно перевірити можливість здійснювати дзвінки та надсилати SMS.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зарядити телефон без електрики.

Читайте також, як безпечно користуватися свічками під час відключень світла.

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Інтернетзв'язокЕлектроенергія