Як швидко знайти найближчий "пункт незламності": покрокова інструкція

В Україні знову запроваджують відключення світла. Українці можуть скористатися "пунктами незламності", які повинні бути забезпечені електроенергією та інтернетом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".

Знайти потрібний "пункт незламності" можна у застосунку "Дія". На головному екрані знаходиться інтерактивна мапа, де можна знайти найближчий пункт, дізнатися графік роботи, а також прокласти до нього маршрут.

На мапі можна встановити фільтри "Відчинено зараз", "Доступно для людей з інвалідністю", "Зручності". Є можливість залишити відгук про стан "пунктів незламності".

Також можна завчасно завантажити карту вибраного регіону, аби мати до неї доступ навіть без інтернету.

Знайти найближчий "пункт незламності" також можна за допомогою чат-ботів: