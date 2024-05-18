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На тлі відключень. Українцям нагадали, як безпечно користуватися свічками

Україна, Субота 18 травня 2024 20:09
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На тлі відключень. Українцям нагадали, як безпечно користуватися свічками Фото: рятувальники назвали правила користування свічками (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українцям радять дотримуватись низки правил при використанні свічок під час відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України в Telegram.

Рятувальники назвали кілька правил безпеки:

  • ставте свічки на стійкі поверхні та обов'язково гасіть, коли виходите з приміщення;
  • тримайте запалені свічки далеко від легкозаймистих предметів;
  • обмежте доступ дітям, не дозволяйте їм грати з сірниками;
  • обмежте доступ тварин;
  • не давайте свічкам вигоріти.

У ДСНС зазначають, що ігнорування вищезазначених правил може призвести до пожежі.

Відключення світла

Нагадаємо, в Україні цього тижня почали застосовувати екстрені та планові відключення світла. Це сталося через дефіцит в енергосистемі, до якого спричинили російські удари.

Росіяни сильно пошкодили теплогенерацію в Україні, що вплинуло на можливості виробництва.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю РБК-Україна зазначав, що влітку очікується ще серйозніший дефіцит через спекотну погоду.

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ДСНС Електроенергія свеча Вимкнення світла Рятувальники
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