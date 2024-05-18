На тлі відключень. Українцям нагадали, як безпечно користуватися свічками
Українцям радять дотримуватись низки правил при використанні свічок під час відключень світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України в Telegram.
Рятувальники назвали кілька правил безпеки:
- ставте свічки на стійкі поверхні та обов'язково гасіть, коли виходите з приміщення;
- тримайте запалені свічки далеко від легкозаймистих предметів;
- обмежте доступ дітям, не дозволяйте їм грати з сірниками;
- обмежте доступ тварин;
- не давайте свічкам вигоріти.
У ДСНС зазначають, що ігнорування вищезазначених правил може призвести до пожежі.
Відключення світла
Нагадаємо, в Україні цього тижня почали застосовувати екстрені та планові відключення світла. Це сталося через дефіцит в енергосистемі, до якого спричинили російські удари.
Росіяни сильно пошкодили теплогенерацію в Україні, що вплинуло на можливості виробництва.
Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю РБК-Україна зазначав, що влітку очікується ще серйозніший дефіцит через спекотну погоду.
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