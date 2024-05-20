Как не потерять связь и интернет, когда нет света: 3 элементарных способа

Способ 1 - "пункт несокрушимости"

Самый простой способ подготовиться к обесточиванию и позаботиться о том, чтобы оставаться на связи - узнать адреса ближайших "пунктов несокрушимости", которые должны быть обеспечены электроэнергией и интернетом.

Для этого, например, можно загрузить соответствующую карту из приложения "Дія".

Способ 2 - технология xPON

Еще один вариант быть на связи при любых обстоятельствах - подключиться к интернет-провайдерам, использующим технологию xPON (передачи данных по оптоволоконным линиям связи).

Эта технология поможет оставаться с интернетом во время блекаутов до 72 часов.

Проверить, подключил ли ваш провайдер xPON можно на специальной интерактивной карте от Минцифры и ЛУН.

Если ваш провайдер уже использует эту технологию, вам достаточно будет:

подготовить повербанк (купить или зарядить уже существующий)

подключить его к роутеру и абонентскому терминалу ONU (предназначенному для приема трафика по оптическому волокну и передачи данных обратно)

Как оставаться на связи без света (инфографика: t.me/mintsyfra)

Способ 3 - нацроуминг

Последний способ позволит подключиться к интернету даже если ваш мобильный оператор по той или иной причине недоступен.

Речь идет о функции национального роуминга - возможности переключаться на сеть других мобильных операторов, если сеть одного из них недоступна.

Для этого нужно, прежде всего, отключить автовыбор сети в настройках телефона:

на Android: "Настройки" - "Мобильная сеть" (или "Подключение") - "Оператор"

на iOS: "Параметры" - "Сотовые данные" - "Выбор сети"

После этого необходимо найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL.

Если подключиться не удалось, стоит попробовать еще раз или же выбрать другую сеть.

После подключения необходимо проверить возможность совершать звонки и отправлять SMS.