Як вивести сліди від антиперспіранту на одязі: 5 копійчаних способів
Кожен із нас знає, як важко вивести плями від антиперспірантів на одязі і при цьому не пошкодити тканину. Втім є кілька легких способів, які без зайвих зусиль допоможуть вам позбутись цієї проблеми.
Корисними лайфхаками ділимось у матеріалі нижче.
Як дбайливо усунути плями від дезодоранту
Перед тим, як розпочати видалення плям, дотримуйтесь цих порад:
- чим свіжіше забруднення від дезодорантів, тим його легше усунути;
- не варто прати забруднений одяг при температурі вище 30 градусів, інакше частинки антиперспіранту і поту глибоко проникнуть в волокна матеріалу;
- при очищенні одягу від плям для делікатних тканин використовуйте губку, для цупких - щітку.
Видалити плями від дезодоранту і при цьому не пошкодити одяг, можна завдяки наступним засобам. І при цьому не доведеться витрачати зайві гроші, адже у кожному господарстві знайдуться ці речовини.
Лимонний сік здатний усунути не тільки сліди від дезодоранту, а й плями від поту. Сік можна застосовувати тільки для білого одягу. Оскільки він містить кислоту, то може пошкодити тканину темних кольорів.
Налийте лимонний сік у посудину та опустіть одяг так, аби речовина потрапляла на пляму. Залиште замочену річ на період від 2 до 10 хвилин. Тоді прополощіть одяг.
Раніше ми розповідали про те, як що робити, якщо хімчистка зіпсувала речі.
Читайте також про те, як позбавити старий одяг жовтизни та плям.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.