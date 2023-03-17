Що робити, якщо хімчистка зіпсувала річ: інструкція щодо повернення грошей

Інколи так трапляється, що речі повертаються з хімчистки зіпсованими - пальто на два розміри менше або плями на куртці. У такій ситуації варто дотримуватись чітких інструкцій.

Про це повідомили на сторінці Держпродспоживслужби у Facebook .

Що потрібно зробити

Коли забираєте одяг з хімчистки, то потрібно перевірити якість виконання послуги в присутності працівника хімчистки. Загалом споживач має право на перевірку якості наданих послуг та їх відповідності замовленню.

Відповідно до ст. 10 Закону України "Про захист прав споживачів", якщо одяг хімчистка зіпсувала, то людина має право вимагати:

безоплатного усунути недоліки;

зменшення ціни виконаної роботи;

безоплатного виготовлення іншої речі з такого ж матеріалу і такої ж якості чи повторного виконання роботи;

відшкодування завданих йому збитків з усуненням недоліків виконаної роботи своїми силами чи із залученням третьої особи;

реалізації інших прав, що передбачені чинним законодавством на день укладення відповідного договору.

Зазначені вимоги підлягають задоволенню у разі виявлення недоліків під час приймання виконаної роботи. Хімчистка зобов'язана протягом місяця відшкодувати збитки.

Експерти кажуть, якщо вам повертають неякісно очищені або зіпсовані речі - зверніться до адміністрації закладу з письмовою скаргою.

До скарги додайте копію квитанції з хімчистки та копії інших документів, що можуть бути доказами (копія документа, що засвідчує вартість речі, копія довідки про оціночну вартість речі).

На що звертати увагу, коли здаєте речі в хімчистку

Коли ви здаєте речі в хімчистку, то вам зобов'язані видати документ - квитанцію.

Перш ніж підписувати видану квитанцію, уважно вивчіть її зміст.

Необхідно знати, що у квитанції в обов'язковому порядку повинні міститися: