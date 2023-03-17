Как вывести следы от антиперспиранта на одежде: 5 копеечных способов

Каждый из нас знает, как тяжело вывести пятна от антиперспирантов на одежде и при этом не повредить ткань. Впрочем, есть несколько легких способов, которые без лишних усилий помогут вам избавиться от этой проблемы.

Как бережно устранить пятна от дезодоранта

Перед началом удаления пятен придерживайтесь этих советы:

чем свежее загрязнение от дезодорантов, тем его легче устранить;

не следует стирать загрязненную одежду при температуре выше 30 градусов, иначе частицы антиперспиранта и пота глубоко проникнут в волокна материала;

при очищении одежды от пятен для деликатных тканей используйте губку, для плотных - щетку.

Удалить пятна от дезодоранта и при этом не повредить одежду, можно благодаря следующим средствам. И при этом не придется тратить лишние деньги, ведь в каждом хозяйстве найдутся эти вещества.

Лимонный сок способен устранить не только следы от дезодоранта, но и пятна от пота. Сок можно использовать только для белой одежды. Поскольку он содержит кислоту, может повредить ткань темного цвета.

Налейте лимонный сок в сосуд и опустите одежду так, чтобы вещество попадало на пятно. Оставьте замоченную вещь на период от 2 до 10 минут. Тогда прополощите одежду.