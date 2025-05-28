Як виховати слухняного і щасливого собаку: 5 порад від кінолога, які дійсно працюють

Експерт з поведінки собак та засновник школи дресування Адам Спайві поділився позитивними методами виховання псів і стверджує, що саме вони дають найкращі результати.

Він додав, що ці способи допоможуть покращити поведінку вашого пухнастого друга дуже швидко - це зупинить неслуха від заподіяння шкоди вдома, на повідцю на вулиці або у спілкуванні з іншими собаками.

Правильне тренування щодня

"Правильно тренуйте свого собаку. Собакам потрібне поєднання задоволення від розумової та фізичної стимуляції, а не просто біганина щодня", - радить експерт.

Відпочинок після прогулянки

Адам Спайві радить привчати собаку відпочивати після тренування або активної прогулянки - просто підводьте його до місця, ліжечка чи будки.

"Багатьом собакам важко вимикатися, тому вони продовжують бігати. А це призводить до розвитку тривожних проблем. Коли тварина не відпочиває, а продовжує активність, у неї розвиваються погані звички. Наприклад, надмірний гавкіт, погана поведінка вдома або прояви страху від розлуки з господарем", - каже фахівець.

Повідець вдома

Ви будете здивовані, але дресувальник радить використовувати повідець не тільки на вулиці, але й вдома. Це допомагає виправити погані звички собаки, такі як "крадіжка" речей.

"Багато людей втрачають контроль над собаками вдома. Їм дозволено брати речі, тікати від господаря, кидатися на гостей і багато інших. Використовуйте повідець у приміщенні, поки ваш собака не навчиться поводитися добре", - радить експерт.

Повага до їжі господаря

Адам радить спосіб навчити собаку не випрошувати їжу та не скиглити, коли господар їсть. Він пропонує відправляти улюбленця на ліжечко (місце, буду) - незалежно від того, у вас перекус, повноцінний обід чи ви тільки почали готувати вечерю.

"Це навчить вашого собаку шанобливо та спокійно ставитися до їжі. І навчить його правильно поводитися у певній ситуації - і це дуже корисно", - додав дресувальник.

Не заохочуйте певну поведінку

Спайві радить не гладити собаку після певної поведінки, бо це сприймається, як заохочення.

"Наприклад, якщо собака підстрибне, а ви його погладите, він знову підстрибне. Якщо пес скиглить, ви його погладите, він знову буде скиглити, щоб привернути вашу увагу. Спокійно погладьте собаку, воли він зробив те, про що ви просили, або те, що вам подобається", - каже експерт.