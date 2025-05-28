Как воспитать послушную и счастливую собаку: 5 советов от кинолога, которые действительно работают

Эксперт по поведению собак и основатель школы дрессировки Адам Спайви поделился положительными методами воспитания собак и утверждает, что именно они дают лучшие результаты.

Он добавил, что эти способы помогут улучшить поведение вашего пушистого друга очень быстро - это остановит непослушного от причинения вреда дома, на поводке на улице или в общении с другими собаками.

Правильная тренировка ежедневно

"Правильно тренируйте свою собаку. Собакам нужно сочетание удовольствия от умственной и физической стимуляции, а не просто беготня каждый день", - советует эксперт.

Отдых после прогулки

Адам Спайви советует приучать собаку отдыхать после тренировки или активной прогулки - просто подводите ее к месту, кроватке или будке.

"Многим собакам трудно выключаться, поэтому они продолжают бегать. А это приводит к развитию тревожных проблем. Когда животное не отдыхает, а продолжает активность, у него развиваются плохие привычки. Например, чрезмерный лай, плохое поведение дома или проявления страха от разлуки с хозяином", - говорит специалист.

Поводок дома

Вы будете удивлены, но дрессировщик советует использовать поводок не только на улице, но и дома. Это помогает исправить плохие привычки собаки, такие как "кража" вещей.

"Многие люди теряют контроль над собаками дома. Им разрешено брать вещи, убегать от хозяина, бросаться на гостей и многое другое. Используйте поводок в помещении, пока ваша собака не научится вести себя хорошо", - советует эксперт.

Уважение к еде хозяина

Адам советует способ научить собаку не выпрашивать еду и не скулить, когда хозяин ест. Он предлагает отправлять питомца на кроватку (место, буду) - независимо от того, у вас перекус, полноценный обед или вы только начали готовить ужин.

"Это научит вашу собаку уважительно и спокойно относиться к еде. И научит ее правильно вести себя в определенной ситуации - и это очень полезно", - добавил дрессировщик.

Не поощряйте определенное поведение

Спайви советует не гладить собаку после определенного поведения, потому что это воспринимается как поощрение.

"Например, если собака подпрыгнет, а вы ее погладите, она снова подпрыгнет. Если пес скулит, вы его погладите, он снова будет скулить, чтобы привлечь ваше внимание. Спокойно погладьте собаку, воли она сделала то, о чем вы просили, или то, что вам нравится", - говорит эксперт.