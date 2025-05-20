10 звичок собак, які ми розуміємо неправильно: що вони насправді означають

Часто поведінка собаки здається досить дивною та може навіть викликати занепокоєння. Що насправді значать звички наших улюбленців та як їх інтерпретувати?

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, чому собаки іноді поводяться дивно та що значать їхні вчинки.

Чому собаки нахиляють голову?

Багато власників помічають, що собаки часто нахиляють голову в бік, коли з ними розмовляють. Існують різні версії такого поведінкового жесту.

Одна з них пояснює це тим, що собаки намагаються краще почути голос людини через особливості будови вух. Інша теорія говорить, що тварини помічають позитивну реакцію людей на цей жест і свідомо його повторюють.

Нахил голови і зір

Дослідження показують, що нахил голови допомагає собаці краще бачити обличчя людини. Морда частково закриває огляд, тому тварина змінює положення голови для кращого зорового контакту.

Собаки з довгою мордою нахиляють голову частіше, ніж ті, у кого морда плоска. Це підтверджує, що справа скоріше в зорі, а не в слуху.

Собака показує зуби

Якщо собака оголює зуби, це не завжди знак агресії. За відсутності гарчання такий жест може означати радість або хвилювання.

Тварина таким чином виражає покірність і показує, що не становить загрози. Також вона може примружуватися, опускати хвіст або облизувати губи для заспокоєння.

Собака позіхає слідом за людиною

Коли людина позіхає, собака часто повторює цей жест. Це ознака емпатії та емоційного зв’язку між твариною і господарем.

Дослідження показали, що собаки частіше позіхають слідом за знайомими людьми, ніж за незнайомцями. Улюбленці вміють відрізняти справжнє позіхання від удаваного.

Кола перед сном

Перед сном собаки часто ходять колами, копирсаються лапами або намагаються зробити заглиблення. Ця поведінка успадкована від диких предків, які готували місце для відпочинку. Це допомагає зробити спальне місце рівним і комфортним.

Якщо тварина довго не може лягти, це може свідчити про дискомфорт і потребу у ветеринарній допомозі.

Гарчання та гавкіт

Гарчання і гавкіт у собак - важливі способи спілкування. Вони можуть виражати різні емоції: радість, настороженість або розчарування. Власники з часом вчаться розуміти звуки, які видає їхній улюбленець. Іноді гарчання не означає агресію, а служить сигналом настрою або проханням.

Правильна інтерпретація поведінки собаки допомагає побудувати міцні стосунки з нею (фото: Freepik.com)

Вилягання хвостом

Хвіст у собаки може багато розповісти про її настрій. Розслаблене і повільне вилягання свідчить про спокій.

Високо піднятий хвіст і повільні рухи можуть вказувати на настороженість. Швидке обертання хвоста, немов пропелером, говорить про радість і очікування похвали чи ласощів.

Любов до бруду і сміття

Деякі собаки люблять валятися у бруді або смітті. Така поведінка пов’язана з інстинктами їхніх диких предків, які маскували запах для полювання.

Після купання тварини можуть "знімати" запах шампуню, шукаючи природні аромати. Ця поведінка цілком природна, хоч і неприємна для людини.

Проковзування задом по підлозі

Якщо собака проковзує задом по підлозі чи землі, це може бути через дискомфорт. Можливі проблеми з шкірою або параанальними залозами, а також свербіж.

Іноді таке поводження - спосіб підтримувати гігієну. Проте при частому повторенні краще показати тварину ветеринару.

Перенесення їжі з миски

Тварини іноді беруть їжу з миски і переносять у інше місце, щоб спокійно поїсти.

Це інстинктивна поведінка, успадкована від предків, які полювали зграями. Переносячи здобич, вони уникали конкуренції. Також собака може не любити миску через шум або незручність.

Чому собаки їдять траву?

Собаки іноді їдять траву, що пояснюється інстинктами їхніх предків. Трава допомагає їм очищати кишківник і позбавлятися паразитів.

У домашніх умовах раціон зазвичай збалансований, тому поїдання трави - радше звичка. Проте краще відучити улюбленця, бо трава може пошкодити слизову рота та стравоходу.