Що не можна купувати коту і собаці: рейтинг шкідливих іграшок

Не всі іграшки для тварин однаково корисні. Деякі з них можуть бути небезпечними для здоров'я котів і собак: спричинити травми, проблеми з поведінкою або навіть задуху. Ветеринари радять звертати увагу не лише на ціну й матеріал, а й на конструкцію і призначення таких товарів.

Яких іграшок для котів та собак варто уникати та чому, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

М'ячики, що вміщаються в пащу

Малі м'ячі можуть застрягнути в горлі, особливо у великих собак. Це одна з найпоширеніших причин задухи у тварин.

Лазерні указки

Хоч вони й виглядають як безпечна розвага для котів, лазери можуть викликати фрустрацію й агресію. Тварина не може "спіймати" здобич, і це шкодить її психіці.

М'які іграшки з начинкою

Смішні качки, їжачки та бурундуки обов'язково сподобаються вашому улюбленцю, але наповнювач у вигляді вати чи кульок, штучного наповнювача - це ризик задушитися або проковтнути токсичний матеріал.

Іграшки з довгими мотузками

Канати або стрічки часто стають причиною кишкової непрохідности, особливо якщо тварина любить жувати або ковтати частини іграшки. Тому варто купляти такі іграшки з обережністю.

Світлодіодні іграшки з батарейками

Більшість собак і деякі коти люблять гризти іграшки та роздирати їх. Є велика загроза для тварини, якщо всередині іграшки є батарейки, лампочки, світлодіоди, магніти чи інші металеві речі. Батарейки можуть витекти або бути проковтнутими. Це вже не просто шкідливо - це загрозливо для життя.

Дешевий пластик із ринків

Намагайтеся не купляти іграшки для тварин від невідомого виробника - на ринках, з рук, в інтернет-магазинах. Невідомі матеріали можуть бути токсичними, ламкими та залишати гострі краї. Така іграшка легко розколеться і поранить тварину.

Іграшки з дзвінкими металевими елементами

Гучні звуки можуть лякати тварину, провокувати стрес або сприяти агресії. А дрібні металеві частини можуть мати таку саму долю, що й батарейки.

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