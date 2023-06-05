Як виглядають бомбосховища в різних країнах світу: фотопідбірка

Бомбосховища та укриття на випадок ядерного апокаліпсису або воєнних дій є практично в кожній країні на планеті. Їх почали будувати ще після Другої світової війни й більшість зберегла функціонал до наших часів. Деякі бомбосховища стали туристичними точками на карті, а деякі просто закинули.

Великобританія

Після Другої світової війни в цій країні побудували сотні бомбосховищ - від невеликих тунелів до цілих підземних міст, з лікарнями, магазинами, пекарнями та пральнями.

Найвідоміший бункер - у Вілтширі, з кодовою назвою "Берлінгтон". Він призначений для влади Великобританії – прем'єр-міністра, кабінету міністрів та всієї королівської родини.

Бомбосховища Британії (скриншоти)

Швеція

У самому центрі Стокгольма, на глибині 30 метрів, розташований надзахищений бункер компанії Bahnhof. Це сховище було побудоване ще під час Другої світової війни, а зараз використовується як дата-центр - найнадійнішого у всьому світі. Розміри бункера – тисяча квадратних метрів.

Бомбосховище у Стокгольмі (скриншот)

Банк насіння в Норвегії

Його збудували 2006 року, коли представники ООН одноголосно вирішили, що ядерна війна в найближчому майбутньому — штука цілком ймовірна. Тут, на острові Свальбард, зібрані всі рослинні культури, що існують на планеті.

Бункер створений просто невразливим: падіння метеорита, ядерна атака, глобальна катастрофа — той, хто встиг дістатися Свальбарда, може взагалі не боятися нічого.

Банк насіння в Норвегії (скриншот)

США

Незвичайний бункер Судного дня розташований у Південній Дакоті. Його зробили на місці старих сховищ боєприпасів. Це бомбосховище є цілим містом, в якому може вміститися до 10 тисяч людей.

Інженери цього бункера впевнені, що укриття витримає абсолютно все – від нової пандемії до падіння астероїда.

Бункер Судного дня в США (скриншоти)

Фінляндія

Про величезний бункер під Фінляндією говорили дуже багато. І це бомбосховище найбільше і модернізоване. Бункер почали будувати ще 1939-1940-х роках. Нині у цьому укритті є футбольні поля, басейни, майданчики для ігор, магазини, лікарні, величезне паркування.

Бункери можуть вмістити до 4,5 млн осіб – тобто майже все населення країни. У Міноборони навіть є спеціальні списки з населенням та зазначенням, хто та яку роботу може виконувати під землею. Це укриття може витримати абсолютно все.

Бомбосховище у Фінляндії (скриншоти)

Молдова

У Криково кілька століть добували вапняк. А коли запаси виснажилися, на місці шахт виготовили виноробне підприємство. У 1960-х там з'явилося ціле місто, з вулицями та проспектами, а люди там можуть пересуватися велосипедами та навіть легковими автомобілями. Протяжність цих сховищ – 120 км.

Бомбосховище у Молдові (скриншот)

Канада

Головна пам'ятка Монреаля знаходиться під землею – величезне місто.З 1962 року там була підземна частина офісного центру. З роками центр почав розростатися, доки не перетворився на величезне підземне місто. Зараз там величезний простір з площею 30 км і висотою з 10-поверховий будинок.

Центр пов'язаний з усіма ключовими об'єктами на поверхні. А внизу - гілки метро, магазини та бутіки, кінотеатри, концертні зали, підземні гаражі та величезна кількість офісів. В останні роки почало з'являтися багато бюджетного житла – для тих, хто працює під землею.

Підземне місто в Монреалі (скриншот)

Ізраїль

Місто Сдерот, за 15 км від Ашкелону називають "містом бомбосховищ". Тут багато підземних бункерів, є спеціальні зупинки-сховища з яскравими малюнками. Це місто часто зазнає обстрілів із Сектору Газа і відстань настільки близька, що система оповіщення спрацьовує буквально за 15 секунд до удару.

Бомбосховище в Ізраїлі (скриншот)

Німеччина

Багато бомбосховищ та підземних бункерів є у Німеччині. Наприклад, під Гамбургом є укриття для коротких бомбардувань. Жити в ньому не можна, але сховатись від небезпеки можна.

Бомбосховище у Гамбурзі (скриншот)

Італія

Найбільше – вілла Ада у Римі. Багато років цей бункер був засекречений, оскільки побудований для королівських осіб. Нині – місце відвідування туристів.

Бункер вілла Ада в Італії (скриншот)

На території Італії є ще кілька бомбосховищ. Наприклад, бункер Муссоліні – під віллою Торлонія. Він був багато років покинутий, і вхід до нього знайшли випадково. Нині його зрідка відкривають для виставок та екскурсій.

На півночі Мілана є кілька бункерів для льотчиків та фабричних працівників – приміщення розраховане на 3 години перебування без жодного комфорту. Після війни вони були покинуті.

Бомбосховища під Міланом (скриншот)