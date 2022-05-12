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Футбольное поле и кафетерий: в Финляндии показали город-бомбоубежище (видео)

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Финляндия, Четверг 12 мая 2022 17:40
Футбольное поле и кафетерий: в Финляндии показали город-бомбоубежище (видео) Ф Финляндии показали бомбоубежища в виде целого города под землей (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Финляндия недавно заявила о своем желании вступить в НАТО. В России на такие заявления реагируют негативно и даже предупредили, что будут принимать меры.

Однако жителям Финляндии особо бояться нечего – в столице есть огромное бомбоубежище, где могут укрыться при необходимости около 500 тысяч человек.

Как выглядит это бомбоубежище – показали в эфире финского телевидения.

Финляндия впервые начала строить бомбоубежище в 1960-х годах. Это была разветвленная сеть укрытий. Но так как военных действий у этой страны не было, бомбоубежища переоборудовали и по сути под Хельсинки сейчас есть целый город, который до сих пор функционирует.

Там находятся спортивные сооружения, бассейны, стадионы, спортплощадки, автостоянки и склады.

После 24 февраля Финляндия начала проверять свои подземные сооружения, так как военная агрессия России против Украины создала самый крупный кризис в мире со времен Второй мировой войны, а у Финляндии с РФ более тысячи километров границы.

Как рассказал инструктор по технике безопасности Хельсинского центра Гражданской обороны Томи Раск, финская технология бомбоубежища – одна из лучших в мире. Некоторые помещения способны выдержать не только сильные бомбардировки, но и ядерные и химические атаки.

Футбольное поле и кафетерий: в Финляндии показали город-бомбоубежище (видео)Футбольное поле и кафетерий: в Финляндии показали город-бомбоубежище (видео)Футбольное поле и кафетерий: в Финляндии показали город-бомбоубежище (видео)Футбольное поле и кафетерий: в Финляндии показали город-бомбоубежище (видео)

Бомбоубежища в Финляндии

По закону Финляндии, все здания в стране определенных размеров должны иметь свои собственные бомбоубежища. И только в Хельсинки насчитывается 5500 убежищ гражданской обороны, которые могут вместить до 900 тысяч человек (население Хельсинки около 600 тысяч).

"Эти убежища могут защитить практически от любых бомбардировок или химических атак. У нас есть вода, чистый воздух и кровати, на которых люди могут жить неделями", - подчеркнул Раск.

Убежища похожи на лабиринты и там есть детские игровые комнаты, спортивные помещения, кафетерий. А комнаты отдыха оборудованы так, что для каждого человека есть шкафы для личных вещей и возможность уединиться.

По сути, бомбоубежища в Хельсинки – это буквально город под городом, где в случае нападения может спастись все население.

Стоит отметить, что ранее мы писали о том, что Россия угрожает стянуть ядерное оружие в Балтику из-за расширения НАТО.

А также мы рассказывали о том, что в Кремле желание Финляндии вступить в НАТО считают угрозой России.

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