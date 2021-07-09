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На случай апокалипсиса: появились фото секретного бункера королевы Елизаветы II

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Великобритания, Пятница 09 июля 2021 09:59
На случай апокалипсиса: появились фото секретного бункера королевы Елизаветы II Фото: для королевы Елизаветы есть секретный бункер на случай ядерного взрыва (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Военный бункер для защиты королевы Елизаветы II и других членов королевской семьи построили еще в 40-х годах. Службы Великобритании не исключали вероятность ядерного взрыва в результате ухудшения отношений между Западом и Советским Союзом.

Как выглядит этот бункер, рассказали и показали на фото в издании DailyStar.

Бункер для королевской семьи состоит из трех этажей и занимает площадь почти в 10 тысяч метров. Находится бункер на глубине более 30 метров под землей.

Первая постройка была в 1940-х годах, а в 1952 году бункер решили расширить. Находится это укрытие под холмом Корсторфин в пригороде Эдинбурга.

Помещение рассчитано на саму королеву, членов ее семьи, членов британского правительства, военных, полиции, медиков и сотрудников ВВС.

Этот бункер является одним из самых крупных защитных сооружений в Великобритании и даже оборудован системой вещания ВВС на случай ядерной угрозы.

Этот бункер не единственный, есть защитные сооружения поменьше – например, в Рединге. Ранее эти объекты держали в секрете, но в 1963 году антивоенная группа активистов обнаружила одни из таких бункеров и предала их огласке.

В 1983 году старый бункер был выведен из эксплуатации, так как он пережил два пожара. С 2005 года его передали в частную собственность Scotscrown Ltd. Из помещения планируют сделать музей для туристов.

На случай апокалипсиса: появились фото секретного бункера королевы Елизаветы IIНа случай апокалипсиса: появились фото секретного бункера королевы Елизаветы IIНа случай апокалипсиса: появились фото секретного бункера королевы Елизаветы IIКак выглядит секретный бункер королевы Елизаветы II (Фото: dailystar)

Напомним, ранее мы писали о том, что королева Елизавета поразила общественность своим поступком.

А также рассказывали о том, как отреагировала Елизавета II на рождение дочки Меган Маркл и Гарри.

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королева Елизавета II ядерная война
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