Как выглядят бомбоубежища в разных странах мира: фотоподборка

Бомбоубежища и укрытия на случай ядерного апокалипсиса или военных действий есть практически в каждой стране на планете. Их начали строить еще после Второй мировой войны и большая часть сохранила функционал до наших времен. Некоторые бомбоубежища стали туристическими точками на карте, а некоторые - просто забросили.

Как выглядят бомбоубежища в разных странах мира - читайте в материале Styler.

Великобритания

После второй мировой войны в этой стране построили сотни бомбоубежищ - от небольших туннелей до целых подземных городов, с больницами, магазинами, пекарнями и прачечными.

Самый известный бункер - в Уилтшире, с кодовым названием "Берлингтон". Он предназначен для властей Великобритании - премьер-министра, кабинета министров и всей королевской семьи.

Бомбоубежища Британии (скриншоты)

Швеция

В самом центре Стокгольма, на глубине 30 метров, расположен сверхзащищенный бункер компании Bahnhof. Это убежище было построено еще во время Второй мировой войны, а сейчас используется в качестве дата-центра - чуть ли не самого надежного во всем мире. Размеры бункера - тысяча квадратных метров.

Бомбоубежище в Стокгольме (скриншот)

Банк семян в Норвегии

Его построили в 2006 году, когда представители ООН единогласно решили, что ядерная война в обозримом будущем — штука вполне вероятная. Здесь, на острове Свальбард, собраны абсолютно все существующие на планете растительные культуры.

Бункер создан просто неуязвимым: падение метеорита, ядерная атака, глобальная катастрофа — тот, кто успел добраться до Свальбарда, может не бояться вообще ничего.

Банк семян в Норвегии (скриншот)

США

Необычный бункер Судного дня расположен в Южной Дакоте. Его сделали на месте старых хранилищ боеприпасов. Это бомбоубежище представляет собой целый город, в котором может вместиться до 10 тысяч человек.

Инженеры этого бункера уверены, что укрытие выдержит абсолютно все - от новой пандемии до падения астероида.

Бункер Судного дня в США (скриншоты)

Финляндия

Об огромном бункере под Финляндией говорили очень много. И это бомбоубежище самое большое и самое модернизированное. Бункер начали строить еще в 1939-1940-х годах. Сейчас в этом укрытии есть футбольные поля, бассейны, площадки для игр, магазины, больницы, огромная парковка.

Бункеры могут вместить до 4,5 млн человек - то есть, почти все население страны. В Минобороны даже есть специальные списки с населением и указанием, кто и какую работу может выполнять под землей. Это укрытие может выдержать абсолютно все.

Бомбоубежище в Финляндии (скриншоты)

Молдова

В Криково несколько столетий добывали известняк. А когда запасы истощились, на месте шахт сделали винодельческое предприятие. В 1960-х там появился целый город, с улицами и проспектами, а люди там могут перемещаться на велосипедах и даже легковых автомобилях. Протяженность этих погребов - 120 км.

Бомбоубежище в Молдове (скриншот)

Канада

Главная достопримечательность Монреаля находится под землей - огромный город. В 1962 году там была подземная часть офисного центра. С годами центр начал разрастаться, пока не превратился в огромный подземный город. Сейчас там огромное пространство с площадью в 30 км и высотой с 10-этажный дом.

Центр связан со всеми ключевыми объектами на поверхности. А внизу - ветки метро, магазины и бутики, кинотеатры, концертные залы, подземные гаражи и огромное количество офисов. В последние годы стало появляться много бюджетного жилья - для тех, кто работает под землей.

Подземный город в Монреале (скриншот)

Израиль

Город Сдерот, в 15 км от Ашкелона называют "городом бомбоубежищ". Тут много подземных бункеров, есть специальные остановки-укрытия с яркими рисунками. Этот город часто подвергается обстрелам из Сектора Газа и расстояние настолько близко, что система оповещения срабатывает буквально за 15 секунд до удара.

Бомбоубежище в Израиле (скриншот)

Германия

Много бомбоубежищ и подземных бункеров есть в Германии. Например, под Гамбургом есть укрытие для коротких бомбежек. Жить в нем нельзя, но укрыться от опасности можно.

Бомбоубежище в Гамбурге (скриншот)

Италия

Самое крупное - вилла Ада в Риме. Много лет этот бункер был засекречен, так как был построен для королевских особ. Сейчас - место посещения туристов.

Бункер вилла Ада в Италии (скриншот)

На территории Италии есть еще несколько бомбоубежищ. Например, бункер Муссолини - под виллой Торлония. Он был много лет заброшен, и вход в него нашли случайно. Сейчас его изредка открывают для выставок и экскурсий.

На севере Милана есть несколько бункеров для летчиков и фабричных работников - помещение рассчитано на 3 часа пребывания без всякого комфорта. После войны они были заброшены.

Бомбоубежища под Миланом (скриншот)