Як виглядали російські кораблі, які ЗСУ відправили на дно: список і фото

Крейсер "Москва"

"Москва" - радянський і російський ракетний крейсер (проект 1164, клас Slava class), який входив до складу Чорноморського флоту РФ - був його флагманом.

Довжина судна становила 186,4 м, ширина - 20,8 м, осадка - 8,4 м, водотоннажність - 11,5 тисяч тонн.

Під час повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року крейсер атакував український гарнізон на острові Зміїний і пропонував військовим здатися. Відповідь на цю пропозицію стала крилатою: "Русский военный корабль, иди на *уй".

13 квітня 2022 року ВМС України завдали по "Москві" удару двома крилатими протикорабельними ракетами Р-360 "Нептун" (берегового протикорабельного комплексу РК-360МЦ "Нептун").

Внаслідок отриманих ушкоджень крейсер перекинувся та затонув. Ввечері 14 квітня затоплення "Москви" визнало Міноборони РФ.

Крейсер "Москва" (фото: uk.wikipedia.org)

Великий десантний корабель "Саратов"

"Саратов" - великий десантний корабель (проект 1171, клас Alligator), який став першим у своїй серії - був збудований в 1964 році в Калінінграді під заводським номером 010.

У 2014 році судно брало участь в незаконній анексії Криму та виконало щонайменше чотири походи до Середземного моря.

21 березня 2022 року прибуло до окупованого російськими військами Бердянська для вивантаження техніки й десанту.

24 березня 2022 року українські військовики знищили корабель ракетою "Точка-У".

Лише через рік (у березні 2023 року) командир Кримської військово-морської бази Чорноморського флоту РФ Фелікс Меньков визнав, що корабель було знищено.

Великий десантний корабель "Саратов" (фото: uk.wikipedia.org)

Великий десантний корабель "Новочеркаськ"

"Новочеркаськ" - великий десантний корабель (проект 775 (775/II), клас Ropucha), що перебував на озброєнні Чорноморського флоту ВМФ РФ.

Судно було призначене для висадки морського десанту на необладнане узбережжя та перекидання морем військ і вантажів. Могло транспортувати навіть бронетехніку (зокрема й танки).

Відомо також, що після повномасштабного вторгнення РФ "Новочеркаськ" перевозив дрони, які ворог застосовує для ударів по Україні.

26 грудня 2023 року корабель був знищений ракетним ударом ЗСУ по військовій бухті у тимчасово окупованій Феодосії.

Великий десантний корабель "Новочеркаськ" (фото: uk.wikipedia.org)

Великий десантний корабель "Мінськ"

"Мінськ" - великий десантний корабель (проект 775, клас Ropucha), що входив до складу Балтійського флоту РФ.

Виконував задачі з перевезення озброєння та особового складу, допомагав розв'язувати логістичні проблеми для військових угрупувань РФ.

Вночі з 12 на 13 вересня 2023 року корабель перебував у сухому доку та був суттєво пошкоджений крилатими ракетами Storm Shadow в межах удару по Севастопольському морському заводу Силами оборони України.

Відомо, зокрема, що одна з ракет влучила у лівий борт судна в районі надбудови, внаслідок чого зайнялась потужна пожежа, яка тривала до другої половини дня. Припускають, що корабель було знищено безповоротно, адже на його ремонт необхідно забагато коштів.

Великий десантний корабель "Мінськ" (фото: uk.wikipedia.org)

Підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону"

"Ростов-на-Дону" - дизель-електричний підводний човен (проект 636.3 "Варшавянка"), що входив до складу Чорноморського флоту ВМФ РФ.

Такі підводні човни отримали автоматизований комплекс озброєння, до складу якого увійшли шість торпедних апаратів калібру 533-мм (з часом перезарядки близько 15 секунд і можливістю запуску крилатих ракет), а також боєкомплект з 18 торпед або 24 мін.

Вночі з 12 на 13 вересня 2023 року "Ростов-на-Дону" перебував у сухому доку та зазнав серйозних ушкоджень у межах удару по Севастопольському морському заводу Силами оборони України із застосуванням крилатих ракет Storm Shadow.

"Ростов-на-Дону" став першим підводним човном РФ, втраченим у ході російсько-української війни та першим в історії підводним човном, знищеним крилатою ракетою.

Підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону" (фото: uk.wikipedia.org)

Великий десантний корабель "Оленегорский горняк"

"Оленегорский горняк" - великий десантний корабель (проект 775), що входив до складу Північного флоту РФ. В акваторію Чорного моря судно завели незадовго до повномасштабного вторгнення РФ.

Цей корабель використовували, зокрема, для перевезення військових, а також цивільних вантажів до Криму після удару по Керченському мосту. Крім того, ціллю "горняка" було здійснення десантної операції на південному узбережжі України.

У ніч на 4 серпня 2023 року Служба безпеки України провела спецоперацію в бухті Новоросійська (Краснодарський край РФ), внаслідок якої десантний корабель вагою 3600 тонн і довжиною 113 метрів було суттєво пошкоджено.

Згодом речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що напівзнищений та небоєздатний "Оленегорский горняк" перекинули до Севастопольської бухти в тимчасово окупованому Криму.

Великий десантний корабель "Оленегорский горняк" (фото: uk.wikipedia.org)

Фрегат "Адмірал Макаров"

"Адмірал Макаров" - один із найновіших кораблів ВМФ РФ (проект 11356Р, "Буревісник").

Заявлена довжина судна - 124 м, ширина - 15 м. Екіпаж фрегата - 180 осіб. На його озброєнні можуть бути гармати, зенітна артилерія, а також ракетні установки.

29 жовтня 2022 року фрегат був виведений з ладу БПЛА та надводними безпілотними катерами-камікадзе (брандерами) в бухті Севастополя в тимчасово окупованому Криму.

Фрегат "Адмірал Макаров" (фото: uk.wikipedia.org)

Великий десантний корабель "Цезар Куніков"

"Цезар Куніков" - великий десантний корабель (проект 775), що брав участь в операціях KFOR у Косово в 1999 році, у російсько-грузинській війні в 2008 році, а також здійснював забезпечення сирійської армії у 2015 році.

Згодом він перейшов на озброєння Чорноморського флоту ВМФ РФ із базуванням в Севастополі.

Рано вранці 14 лютого 2024 року стало відомо, що ЗСУ спільно з підрозділами Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили корабель окупантів за допомогою морських дронів Magura V5.

На момент ураження судно перебувало у територіальних водах України неподалік Алупки.

Примітно, що радянський офіцер Цезар Львович Куніков, на честь якого було названо десантний корабель, загинув рівно 81 рік тому - 14 лютого 1943 року.

Великий десантний корабель "Цезар Куніков" (фото: uk.wikipedia.org)

Інші російські судна, знищені ЗСУ під час війни

Середній розвідувальний корабель "Іван Хурс" (проект 18280, судно зв'язку) ближньої, дальньої морської та океанської зони був знищений рано вранці 24 травня 2023 року трьома безпілотними катерами ЗСУ.

Середній розвідувальний корабель "Іван Хурс" (фото: uk.wikipedia.org)

Морський тральщик "Іван Голубець" (проект 266М, клас Natya class minesweeper) був пошкоджений 29 жовтня 2022 року в Севастополі в результаті атаки надводних морських дронів.

Морський тральщик "Іван Голубець" (фото: uk.wikipedia.org)

Великий ракетний катер Р-334 "Івановєц" (проект 12411, "Молнія") Чорноморського флоту РФ було знищено внаслідок спецоперації ГУР МО в ніч з 31 січня на 1 лютого 2024 року з використанням надводних безпілотних катерів-камікадзе.

Великий ракетний катер (фото: uk.wikipedia.org)

Крім того, українські захисники від початку повномасштабного вторгнення РФ пошкодили або знищили низку ворожих: