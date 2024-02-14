Как выглядели российские корабли, которые ВСУ отправили на дно: список и фото

Крейсер "Москва"

"Москва" - советский и российский ракетный крейсер (проект 1164, класс Slava class), входивший в состав Черноморского флота РФ - был его флагманом.

Длина судна составляла 186,4 м, ширина - 20,8 м, осадка - 8,4 м, водоизмещение - 11,5 тысячи тонн.

Во время полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 крейсер атаковал украинский гарнизон на острове Змеиный и предлагал военным сдаться. Ответ на это предложение стал крылатым: "Русский военный корабль, иди на *уй".

13 апреля 2022 года ВМС Украины нанесли по "Москве" удар двумя крылатыми противокорабельными ракетами Р-360 "Нептун" (берегового противокорабельного комплекса РК-360МЦ "Нептун").

В результате полученных повреждений крейсер перевернулся и затонул. Вечером 14 апреля затопление "Москвы" признало Минобороны РФ.

Крейсер "Москва" (фото: uk.wikipedia.org)

Большой десантный корабль "Саратов"

"Саратов" - большой десантный корабль (проект 1171, класс Alligator), ставший первым в своей серии - был построен в 1964 году в Калининграде под заводским номером 010.

В 2014 году судно участвовало в незаконной аннексии Крыма и совершило по меньшей мере четыре похода в Средиземное море.

21 марта 2022 года прибыло в оккупированный российскими войсками Бердянск для выгрузки техники и десанта.

24 марта 2022 года украинские военные уничтожили корабль ракетой "Точка-У".

Лишь спустя год (в марте 2023 года) командир Крымской военно-морской базы Черноморского флота РФ Феликс Меньков признал, что корабль был уничтожен.

Большой десантный корабль "Саратов" (фото: uk.wikipedia.org)

Большой десантный корабль "Новочеркасск"

"Новочеркасск" - большой десантный корабль (проект 775 (775/II), класс Ropucha), находившийся на вооружении Черноморского флота ВМФ РФ.

Судно было предназначено для высадки морского десанта на необорудованное побережье и переброски морем войск и грузов. Могло транспортировать даже бронетехнику (в том числе и танки).

Известно также, что после полномасштабного вторжения РФ "Новочеркасск" перевозил дроны, применяемые врагом для ударов по Украине.

26 декабря 2023 года корабль был уничтожен ракетным ударом ВСУ по военной бухте во временно оккупированной Феодосии.

Большой десантный корабль "Новочеркасск" (фото: uk.wikipedia.org)

Большой десантный корабль "Минск"

"Минск" - большой десантный корабль (проект 775, класс Ropucha), входивший в состав Балтийского флота РФ.

Выполнял задачи по перевозке вооружения и личного состава, помогал решать логистические проблемы для военных группировок РФ.

Ночью с 12 на 13 сентября 2023 года корабль находился в сухом доке и был существенно поврежден крылатыми ракетами Storm Shadow во время удара по Севастопольскому морскому заводу Силами обороны Украины.

Известно, в частности, что одна из ракет попала в левый борт судна в районе надстройки, в результате чего начался мощный пожар, продолжавшийся до второй половины дня. Предполагается, что корабль был уничтожен безвозвратно, ведь на его ремонт необходимо слишком много средств.

Большой десантный корабль "Минск" (фото: uk.wikipedia.org)

Подводная лодка Б-237 "Ростов-на-Дону"

"Ростов-на-Дону" - дизель-электрическая подлодка (проект 636.3 "Варшавянка"), входившая в состав Черноморского флота ВМФ РФ.

Такие подлодки получили автоматизированный комплекс вооружения, в состав которого вошли шесть торпедных аппаратов калибра 533-мм (со временем перезарядки около 15 секунд и возможностью запуска крылатых ракет), а также боекомплект из 18 торпед или 24 мин.

Ночью с 12 на 13 сентября 2023 года "Ростов-на-Дону" находился в сухом доке и получил серьезные повреждения в рамках удара по Севастопольскому морскому заводу Силами обороны Украины с применением крылатых ракет Storm Shadow.

"Ростов-на-Дону" стал первой подводной лодкой РФ, потерянной в ходе российско-украинской войны и первой в истории подводной лодкой, уничтоженной крылатой ракетой.

Подлодка Б-237 "Ростов-на-Дону" (фото: uk.wikipedia.org)

Большой десантный корабль "Оленегорский горняк"

"Оленегорский горняк" - большой десантный корабль (проект 775), входивший в состав Северного флота РФ. В акваторию Черного моря судно было заведено незадолго до полномасштабного вторжения РФ.

Этот корабль использовался, в частности, для перевозки военных, а также гражданских грузов в Крым после удара по Керченскому мосту. Кроме того, целью "горняка" было проведение десантной операции на южном побережье Украины.

В ночь на 4 августа 2023 года Служба безопасности Украины провела спецоперацию в бухте Новороссийска (Краснодарский край РФ), в результате которой десантный корабль весом 3600 тонн и длиной 113 метров был существенно поврежден.

Впоследствии спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что полууничтоженный и небоеспособный "Оленегорский горняк" перебросили в Севастопольскую бухту во временно оккупированном Крыму.

Большой десантный корабль "Оленегорский горняк" (фото: uk.wikipedia.org)

Фрегат "Адмирал Макаров"

"Адмирал Макаров" - один из новейших кораблей ВМФ РФ (проект 11356Р, "Буревестник").

Заявленная длина судна - 124 м, ширина - 15 м. Экипаж фрегата - 180 человек. На его вооружении могут находиться пушки, зенитная артиллерия, а также ракетные установки.

29 октября 2022 года фрегат был выведен из строя БПЛА и надводными беспилотными катерами-камикадзе (брандерами) в бухте Севастополя во временно оккупированном Крыму.

Фрегат "Адмирал Макаров" (фото: uk.wikipedia.org)

Большой десантный корабль "Цезарь Куников"

Цезарь Куников - большой десантный корабль (проект 775), участвовавший в операциях KFOR в Косово в 1999 году, в российско-грузинской войне в 2008 году, а также осуществлявший обеспечение сирийской армии в 2015 году.

Затем он перешел на вооружение Черноморского флота ВМФ РФ с базированием в Севастополе.

Ранним утром 14 февраля 2024 года стало известно, что ВСУ совместно с подразделениями Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили корабль оккупантов с помощью морских дронов Magura V5.

На момент поражения судно находилось в территориальных водах Украины недалеко от Алупки.

Примечательно, что советский офицер Цезарь Львович Куников, в честь которого был назван десантный корабль, погиб ровно 81 год назад - 14 февраля 1943 года.

Большой десантный корабль "Цезарь Куников" (фото: uk.wikipedia.org)

Другие российские суда, уничтоженные ВСУ во время войны

Средний разведывательный корабль "Иван Хурс" (проект 18280, судно связи) ближней, дальней морской и океанской зоны был уничтожен ранним утром 24 мая 2023 года тремя беспилотными катерами ВСУ.

Средний разведывательный корабль "Иван Хурс" (фото: uk.wikipedia.org)

Морской тральщик "Иван Голубец" (проект 266М, класс Natya class minesweeper) был поврежден 29 октября 2022 года в Севастополе в результате атаки надводных морских дронов.

Морской тральщик "Иван Голубец" (фото: uk.wikipedia.org)

Большой ракетный катер Р-334 "Ивановец" (проект 12411, "Молния") Черноморского флота РФ был уничтожен в результате спецоперации ГУР МО в ночь с 31 января на 1 февраля 2024 года с использованием надводных беспилотных катеров-камикадзе.

Большой ракетный катер (фото: uk.wikipedia.org)

Кроме того, украинские защитники с начала полномасштабного вторжения РФ повредили или уничтожили ряд вражеских: