Magura V5. Що відомо про надводний український дрон, який топить флот РФ

Україна продовжує успішно проріджувати Чорноморський флот РФ, застосовуючи власні надводні безпілотники. Одним із таких є Magura V5, який нещодавно потопив ракетний катер "Івановєц", а сьогодні знищив великий десантний корабель ворога "Цезар Куніков".

Під час підготовки матеріалу використовувалися заяви ГУР МО, публікації CNN, Defense Express, "Мілітарний" та wikipedia.

РБК-Україна в матеріалі нижче розповідає, що відомо про надводний безпілотник Magura V5.

Що відомо про цей дрон

Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus V-типу) є розробленим в Україні багатоцільовим безпілотним надводним кораблем нового покоління.

Він може виконувати різноманітні операції, такі як спостереження, розвідка, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьба, охорона морського флоту, бойові місії.

Гідродинамічний корпус і витончений профіль V5 дозволяють йому пересуватися приховано й виконувати маневри.

"Це доступне рішення, яке легко запускається з будь-якого віддаленого місця. Безпілотне керування V5 зводить до мінімуму потребу в людських ресурсах для виконання місій, зменшуючи потенційну смертність під час роботи в суворих умовах", - заявляють розробники.

Історія

У листопаді 2022 року український уряд анонсував розроблення українського бойового надводного безпілотника дальністю до 800 км. Вперше він був представлений на виставці International Defence Industry Fair (IDEF), яка проходила з 25 до 28 липня 2023 року у турецькому Стамбулі.

Фото: вперше MAGURA V5 представили на виставці у Туреччині (Getty Images)

29 липня 2023 року вийшов репортаж CNN, який став підтвердженням того, що катер-камікадзе типу Magura V5 вже існує не тільки як виставковий зразок, але і як система, що повністю готова до застосування проти ворога.

1 лютого 2024 року 10 безпілотників Magura V5 атакували російський ракетний катер "Івановєц", з яких 6 влучили в ціль. Внаслідок атаки, катер затонув і загинули всі члени екіпажу (приблизно 40 осіб). Факт використання Magura V5 підтвердив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Заявлені характеристики

Деякі технічні характеристики безпілотника було опубліковано Міністерством цифрової трансформації опублікувало в листопаді 2022 року, а саме:

Довжина: 5500 мм або 5,5 м

Ширина: 1500 мм, або 1,5 м

Повна вага: 1000 кг

Корисне навантаження: 320 кг

Операційний радіус дії: до 400 км

Дальність ходу: до 800 км

Автономність: до 60 год

Крейсерська швидкість: 41 км/год

Максимальна швидкість: 78 км/год

Способи навігації: автоматична GNSS, інерціальна, візуальна

Передача відеоінформації: до трьох відеопотоків HD

Вартість комплексу: 10 млн гривень

Крім самого дрона, оснащеного системою автопілотування, відеопідсистемами, в тому числі нічного бачення, резервними модулями зв'язку та бойовою частиною, входить наземна автономна станція управління, система транспортування і зберігання, центр обробки даних.

Найцікавіша деталь

У відкритих джерелах мало інформації щодо самого управління дронів. Але військовий портал Defense Express, з огляду на репортаж CNN, звертає увагу, що найцікавішим в морському дроні-камікадзе Magura V5 є система управління. Бо її особливості означають, що для запуску цих дронів не потрібна складна інфраструктура.

Фахівці звертають увагу, що пульт управління цим морським безпілотником виглядає досить компактним, не більшим за площиною, аніж сучасний ноутбук. І навіть якщо сам пульт поміщено в кейс, ймовірно скоріше для того, щоб забезпечити ударостійкість апаратури при транспортуванні.

Експерти допускають, що навряд чи цей пункт займає багато місця, і явно розрахований лише на перебування кількох осіб, які власне й складають обслугу цього катера-камікадзе.

І ще одна не менш важлива деталь - для спуску на воду наших катерів-камікадзе, схоже, не потрібні спеціально обладнані сліпи, як, наприклад для літаків-амфібій тощо.

Тож, імовірно, Magura V5 можна спускати на воду, використовуючи будь-які необладнані майданчики.Але це має бути процес із суттєвим докладанням фізичних зусиль, з огляду на масу бойової частини в 320 кг та і загальну його вагу до 1 тони.

Ще одну важливу деталь щодо ймовірної конфігурації системи управління нашими морськими дронами можемо побачити на промо-відео від "Спецтехноекспорту", яке відображає характеристики Magura V5.

Тож як підсумок можна зазначити, що система управління нашими катерами-камікадзе організована достатньо компактно, аби убезпечити її живучість на тлі загрози масованих ракетних атак РФ.

Magura потопили корабель "Цезар Куніков"

Нагадаємо, що окрім знищеного російського ракетного катера "Івановєц" Чорноморського флоту РФ на рахунку дронів Magura тепер і російський великий десантний корабель "Цезарь Куніков". Сьогодні ГУР та ЗСУ вдалося вразити ворожий ВДК біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка.

У підсумку "Цезар Куніков" отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути, а пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала.

В розвідці також зазначили, що цей ВДК є одним із найновіших російських суден. Детальніше про корабель "Цезарь Куніков" РБК-Україна писало в матеріалі.

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