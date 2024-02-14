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Офіційно. Україна знищила російський великий десантний корабель"Цезар Куніков"

Крим, Середа 14 лютого 2024 09:33
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Офіційно. Україна знищила російський великий десантний корабель"Цезар Куніков" Фото: в Чорному морі затонув підбитий російський корабель "Цезар Куніков" (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

У Чорному морі вранці ГУР та ЗСУ знищили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Збройні Сили України спільно з підрозділами Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили великий десантний корабель окупантів - "Цезар Куніков", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в момент ураження корабель перебував в територіальних водах України поблизу Алупки.

Передісторія

Нагадаємо, що під ранок російське Міноборони відзвітувало буцімто про "відбиту" атаку безпілотників. За даними ворожого відомства, всього нібито було перехоплено та знищено дев'ять "українських" безпілотників.

З них два над Бєлгородською, один над Воронезькою областями та шість над Чорним морем.

Пізніше мережами поширилася інформація, що російський великий десантний корабель зазнав атаки у Чорному морі. Так, вибухи в Криму почалися після 6:00 поблизу Алупки. Місцеві стверджують, що на кораблі пролунала тривога, після чого почалися вибухи. Було чути детонацію, а з місця повалив густий дим. В мережі поширилися відповідні кадри з димом у морі.

Місцеві Телеграм-канали написали, що після атаки на Крим російський ВДК пішов на дно.

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