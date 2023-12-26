"Новочеркаськ" став "підводним човном". Як Україна мінусує флот РФ і скільки кораблів уже на дні

Повітряні сили України вразили російський десантний великий корабель "Новочеркаськ" в районі окупованої Феодосії. Це стало черговим ударом по флоту країни-агресора, яка й до цього була змушена відвести частину бойових судів подалі від Криму.

Докладніше про удари по кораблях та про те, наскільки українські сили послабили російський флот у Чорному морі, - у матеріалі РБК-Україна.

При підготовці матеріалу використовувалися: дані Telegram-пабліку "Кримський вітер", заяви командувача Повітряних сил Миколи Олещука, інших військових спікерів, президента України Володимира Зеленського, інформація з wikipedia, висновки OSINT-аналітиків та коментарі експерта Володимира Заблоцького.

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Загибель "Новочеркаська". Що відомо

У ніч проти 26 грудня у Феодосії пролунали вибухи, а російські пабліки повідомили про роботу протиповітряної оборони. В результаті в районі порту виникла потужна пожежа. Окупаційна влада підтвердила атаку та повідомили про щонайменше одного загиблого.

Також у мережі з'явилися кадри вибухової "бавовни".

Командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив про знищення корабля, наголосивши, що російського флоту стає дедалі менше.

"Цього разу слідом за флагманом ЧФ РФ - крейсером "Москва" - прямує великий десантний корабель "Новочеркаськ", - зазначив він.

За словами спікерки Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, удар по "Новочеркаську" призвів до тривалої детонації боєприпасів. Оцінюючи масштаб вибухів, вона припустила, що детонацію викликали не просто паливо або боєкомплект самого корабля. Оскільки такі ВДК через складнощі з використанням Кримського мосту частіше використовуються для перевезення важливих вантажів, цілком імовірно, що він був повністю "запакований" боєприпаси.

Крім того, на її думку, через те, що у порту Феодосії все знаходиться близько, можливо, було пошкоджено ще один корабель. Але ця інформація потребує підтвердження.

За даними російського Міноборони, атака супроводжувалася ударом авіаційних керованих ракет. При цьому "Новочеркаськ" отримав нібито пошкодження, про знищення не повідомляється. Варто зазначити, що це звичне формулювання противника у відповідь на вдалу роботу українських сил. Щоб хоч якось згладити новинний фон від втрати ВДК, окупанти нафантазували знищення нібито двох бойових літаків Су-24 за 125 км на північний схід від Миколаєва.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак, реагуючи на ураження "Новочеркаська", заявив, що Чорноморського флоту Росії у Криму не буде, бо Крим - це Україна. Президент Володимир Зеленський подякував Повітряним силам за ефективне "поповнення російського підводного Чорноморського флоту ще одною посудиною".

"Не буде окупантам жодного спокійного місця в Україні", - додав він за підсумками чергового засідання Ставки.

Офіційний аккаунт Міноборони України пожартував, опублікувавши пост із підписом "Українські воїни модифікували російський великий десантний корабель "Новочеркаськ" - тепер це підводний човен".

Ukrainian warriors modified the russian Novocherkassk large landing ship—now it's a submarine. pic.twitter.com/CMoQDAuzdR— Defense of Ukraine (@DefenceU) December 26, 2023

Телеграм-паблік "Кримський вітер" повідомив, що атакований "Новочеркаськ" перевозив іранські ударні безпілотники - "шахеди". Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки підтверджує, що корабель перевозив дрони, які Росія застосовує для ударів по Україні.

Версію з "шахедами" на телемарафоні прокоментував речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він не підтвердив і не спростував ці дані, заявивши, що озвучувати подібну інформацію має той, хто нею володіє. Водночас, він визнав, що масштабна детонація свідчить про наявність потужного боєкомплекту. І додав, що операцію планували ЗСУ та інші структури.

Військово-морський експерт, оглядач Defence Express Володимир Заблоцький вважає, що розвідка зафіксувала момент, коли ВДК прийшов у Феодосію завантажений боєприпасами, а Повітряні сили "підловили" його, вдаривши щонайменше однією ракетою прямо по кораблю.

"Знищили його вщент: вибухнув вантаж, вибухнуло паливо, вибухнуло все, що було разом з екіпажем. Щодо "шахедів", чому б і ні? Якщо десантні кораблі возять боєприпаси, а "шахеди" запускають з мису "Тарханкут", то цілком можливо", - розповів він РБК-Україна.

При цьому сам корабель прийшов не з Ірану. Росіяни доставляють "шахеди" до Астрахані, після чого далі залізницею. І оскільки супротивник обмежений у логістиці через Кримський міст, частину дронів доставляють саме ВДК.

Знищення "Новочеркаська" підтверджують OSINT-аналітики. За їхніми даними, корабель внаслідок ракетного удару потоплено у Феодосії. Як пише аналітик Олівер Александр, від ВДК практично нічого не залишилося, вся передня частина пішла підводу і, швидше за все, повністю знищена. Ймовірно, судно не підлягає відновленню. Загибель корабля визнають і російські "Z-воєнкори".

На даний момент точно невідомо, якими ракетами вдарили по "Новочеркаську". Юрій Ігнат нагадує, що завдяки партнерам Україна отримала далекобійні авіаційні ракети Storm Shadow та SCALP, інших немає. Тип ракет для нічної атаки, як і їхню загальну кількість у наявності, українська сторона традиційно не коментуватиме.

Не "Новочеркаськом" єдиним. По яких ще кораблях била Україна

Напередодні повномасштабного вторгнення Росія перекинула до Чорного моря додатково шість великих десантних кораблів із Північного та Балтійського флотів. Таким чином, угруповання суден цього класу було збільшено до 13 одиниць.

Противник планував використовувати ВДК у десантних операціях із захоплення Одеської та Миколаївської областей. Але отримав жорстку відсіч від берегової охорони України. На сьогодні десантні кораблі застосовуються для логістичних цілей: перекидання особового складу, військової техніки та боєприпасів між портами Росії та тимчасово окупованих територій.

Сили оборони України завдали відчутних втрат російським ВДК.

"Саратов" було потоплено 24 березня 2022 біля Бердянська ракетою "Точка-У". Тоді ж було пошкоджено "Цезар Куніков" та "Новочеркаськ", - зазначив Володимир Заблоцький.

Щодо "Цезаря Кунікова", то відомо про загибель капітана Олександра Чирви. У серпні 2023 року безпілотні дрони-камікадзе атакували ВДК "Оленегорский горняк" у бухті Новоросійська, а у вересні ракета Storm Shadow вразила ВДК "Мінськ" внаслідок удару по доках Севморзаводу.

Фото: наслідки прильоту по ВДК "Мінськ" у Севастополі, 13 вересня 2023 року (t.me/Crimeanwind)

Через 21 місяць українська авіація довела справу "Новочеркаська" до кінця. У мережі з'явилися фото зруйнованого корабля у Феодосії.

Фото: ВДК "Новочеркаськ" після удару в ніч проти 26 грудня (t.me/VentdeCrimee)

Усі вищезгадані судна - це великі десантні кораблі проекту 775 (за кодифікацією НАТО Ropucha). Були збудовані в Польщі на верфі Stocznia Polnocna в Гданську для радянського ВМФ. Є основою російського десантного флоту.

Вони призначені для висадки морського десанту на необладнане узбережжя та перекидання морем військ та вантажів. Спроможні транспортувати різні види бронетехніки, включаючи танки.

Стандартні для ВДК проекту 755 характеристики:

повна водотоннажність - понад 400 тонн

довжина корпусу - 112,5 метрів

ширина - 15 метрів

екіпаж - 87 осіб

десант - до 300 осіб

вантажопідйомність - до 460 тонн

Кораблі озброєні пусковими установками МС-73 РСЗВ А-215 "Град-М", здатні вести вогонь з інтервалом 0,5 секунд на дальність 21 км для обстрілу берегових укріплень та знищення живої сили. Також є спарені 57-мм артилерійські установки АК-725 з дистанційним наведенням. Для посилення вогневої потужності та засобів ППО на кораблі проекту 775/III замість двох АК-725 встановлювали артилерійський комплекс з однією установкою АК-176 та двома АК-630М.

"Якщо на початку війни в Чорному морі було 13 великих десантних кораблів, то тепер мінус "Саратов", "Оленегорский горняк", "Мінськ" та "Новочеркаськ", ще пошкоджений "Цезар Куніков". Ось і порахуйте. У росіян і так ускладнена логістика через удари по Кримському мосту. А тепер вони не можуть перекидати боєприпаси в колишніх обсягах кораблями", - пояснив експерт.

За даними Генерального штабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення знищено не менше 23 російських кораблів.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, усе почалося із пошкодження малого ракетного корабля "Великий Устюг". Потім були патрульний катер "Олег Шипіцин", три ВДК у Бердянську, сторожовий фрегат "Адмірал Ессен", ракетний крейсер "Москва", патрульні корвети, десантні катери, фрегат "Адмірал Макарів", розвідувальні кораблі, підводний човер "Ростов-на-Дону" і так далі.

Міністр оборони Великобританії Грант Шеппс вважає, що знищення ВДК "Новочеркаськ" демонструє, що ті, хто каже про тупиковість війни в Україні, помиляються.

"Вони не помітили, що за останні чотири місяці було знищено 20% Чорноморського флоту Росії. Панування Росії у Чорному морі зараз під загрозою, і нова коаліція морських сил на чолі з Великобританією та Норвегією допомагає забезпечити перемогу України на морі", - наголосив він.

Як Україна загнала ворожий флот до Новоросійська

До сьогоднішніх подій Україна лише за листопад вразила три російські судна - малий ракетний корвет "Аскольд" (атакований ракетою SCALP) та два десантні катери. Проте кораблі, які йдуть в українські порти, все ще в небезпеці, та й загроза ракетних атак по території України з Чорного моря зберігається. Хоча небезпека значно менша, ніж роком раніше.

"Ми змогли перехопити у Росії ініціативу в Чорному морі та створили такі умови, які змушують агресора втекти зі східної частини акваторії та намагатися приховати військові кораблі… Хочу наголосити і на тому, що тепер як один із головних результатів наших дій - Росія не здатна використовувати Чорне море , як плацдарм для дестабілізації інших регіонів світу”, - говорив Володимир Зеленський восени на саміті Парламентської асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва.

На підсумковій прес-конференції 19 грудня він наголосив, що російський флот позбавлений тотального домінування у Чорному морі і не здатний нав'язувати Україні, що робити і що експортувати. За його словами, ударами по флоту Україна змушує його вийти зі своїх територіальних вод.

Моніторингова група "Кримський вітер" з посиланням на супутникові знімки, опубліковані OSINT-розслідувачем MT Anderson, фіксує перекидання до Новоросійська майже всіх серйозних кораблів з прибережних кримських вод.

Фото: супутникові знімки порту в Новоросійську (t.me/VentdeCrimee)

Зокрема там знаходяться:

2 з 2 фрегатів типу "Адмирал Григорович"

3 з 3 малих ракетних кораблів проекту 21631 "Буян-М"

4 з 4 підводних човнів проекту 636.3 "Варшавянка"

1 з 3 малих ракетних корветів проекту 22800 "Каракурт"

3 патрульні кораблі проекту 22160 типу "Василий Быков"

3 ВДК проекту 775

1 ВДК проекту "Іван Грен"

3 тральщики проекту 266М "Аквамарин"

Більше того, ті кораблі, які залишаються у Криму, дедалі рідше виходять у море.

"Зараз немає кораблів у Чорному та Азовському морях. Принаймні станом на вчорашній вечір. Можливо, вночі хтось виходив, зараз у мене таких даних немає", - розповів РБК-Україна Володимир Заблоцький.

Окрім ударів по кораблях, у вересні українські сили провели операцію "Крабова пастка". У її рамках штаб Чорноморського флоту Росії у Севастополі був атакований ракетами Storm Shadow прямо під час наради керівництва. В результаті будівля була частково зруйнована. Проте навряд командування флоту перемістили подалі.

"Мені здається, вони знаходяться в Севастополі. Там було знищено систему управління та апаратуру, будівлю знищено не повністю, є вціліле крило. Та й загалом у Севастополі ще багато місця для адміралів", - додав експерт.

Україна vs російський флот. Прогноз на 2024 рік

Здатність України й надалі бити по російських кораблях залежить від наявності необхідних озброєнь. На думку Володимира Заблоцького, лише на ракетах Storm Shadow і SCALP (експортні варіанти б'ють на відстань до 300 км) далеко не поїдеш.

"Ці ракети не нові, нам їх передали не для того, щоб перемогти, а тому, що треба було дати хоч щось. Вони здатні вражати тільки статичні цілі, тому що "голова" не бачить корабель", - пояснює експерт.

Один із варіантів - удосконалена протикорабельна крилата ракета "Нептун". Коли вона надійде на озброєння, з'явиться можливість знищувати рухомі цілі.

"Зараз ми використовуємо те, що є. І як бачимо, успішно, слава Богу", - підкреслив він.

Що ж до флоту надводних дронів, то не варто перебільшувати його можливості. Це насамперед зброя, а не флот, і щоб надводні безпілотники щось вразили, треба точно знати, де ціль знаходиться і що за час, поки вони дістануться від умовного Очакова чи Одеси, ціль не втече.

"До речі, коли ми вразили Кримський міст у липні, його мали атакувати п'ять нових дронів. Але коли вони були на переході, розвідка помітила в морі фрегат "Адмірал Ессен", і командування прийняло рішення атакувати фрегат. Три дрони погналися за ним, але той на вищій швидкості встиг втекти. Запасу пального вже не залишалося, щоб атакувати міст, і вони самознищилися в районі Ялти. Напевно, фрегат ми потопимо вже наступного разу", - розповів Заблоцький.

Нині росіяни не мають іншого виходу, окрім як возити боєприпаси на ВДК через Керченську протоку. Звичайно, вони намагатимуться відремонтувати міст, возитимуть до окупованого Маріуполя, де створено нове морське командування, а також до Керчі та Феодосії. Це, можна сказати, три головні напрями, на 2024 рік.

"Вони продовжуватимуть возити, а ми продовжуватимемо шкодити цьому. Що буде далі, подивимося. Наприклад, у нас будуть літаки F-16, швидше за все, зі своїми далекобійними ракетами. Які можуть вражати рухомі цілі. А це вже зовсім інша філософія війни, нова тактика, за якими, я сподіваюся, будуть нові успіхи", - підсумував експерт.