Як виглядає доросла донька Лілії Подкопаєвої: фото з випускного у США

"Ми це зробили! 12 років навчання - від першого дня в класі до останнього кроку на сцені під час випускної церемонії. І хоча я знала, що цей день настане, сльози все одно не спинилися. Тому що наші маленькі діти виростають, стають дорослими, незалежними, розумними, сміливими", - зазначила Подкопаєва.

Також гімнастка показала фото дорослої доньки-красуні, хрещеною якої, до слова, є зрадниця Ані Лорак.

На знімку Подкопаєва позує в брючному костюмі світло-зеленого відтінку і білих кросівках. Її донька обрала для випускного коротку сукню білого кольору і високі кросівки - хайтопи. Образ Кароліни завершували жовто-блакитні стрічки як нагадування про Україну.

Лілія Подкопаєва показала дорослу доньку (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Також на фото можна побачити другого чоловіка української спортсменки, бізнесмена Ігоря Дубінського.

На іншому фото Кароліна в традиційній для випускників мантії та шапочці-конфедератці з пензликом.

Донька Лілії Подкопаєвої закінчила школу (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Як відреагували в мережі

Фоловери української спортсменки одразу ж почали коментувати її публікацію і вітати з важливим етапом у житті дочки:

"Вітаю! Дійсно дуже зворушливий момент!" - написала телеведуча Валентина Хамайко

"Вашій доньці дуже пощастило з батьками й з життям, у якому вона живе!"

"Наші вітання! Тільки вперед до нових досягнень! Пишаємося вашою родиною"

"Вітаю щиро! Удачі та натхнення в подальших кроках! Нових звершень!"

"Молодець! Закордонне проживання не викорінило в доньці жіночу українську красу".

Діти та чоловік Подкопаєвої (фото: instagram.com/liliyapodkopaeva_official)

Зазначимо, що раніше Подкопаєва розповідала, куди вступила її дочка. Кароліна обрала Державний університет Джорджії, де вивчатиме маркетинг.

Нагадаємо, Подкопаєва - українська гімнастка, заслужений майстер спорту України (1994), суддя міжнародної категорії. Олімпійська чемпіонка Ігор в Атланті (1996).

Кароліну гімнастка народила 2006 року в першому шлюбі з бізнесменом Тимофієм Нагорним. Також вони усиновили хлопчика на ім'я Вадим. Зараз йому 19 років, він навчається в Технологічному інституті Джорджії.

А у 2019 році Подкопаєва народила ще одну дитину - доньку Евеліну від бізнесмена Ігоря Дубінського.

Подкопаєва з чоловіком, сином і молодшою донькою (фото: instagram.com/podkopayeva_official)