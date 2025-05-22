Неймовірна! Ольга Сумська показала себе в молодості: рідкісні фото з 90-х

Від 90-х та легендарної Роксолани до сьогодні - РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram зірки пропонує порівняти, як змінилася Ольга Сумська.

Свої рідкісні кадри з молодості акторка опублікувала в Stories.

На одному з них вона постає в юності в модній куртці, прихилившись до каменя.

Який вигляд мала Сумська в молодості (фото: instagram.com/olgasumska)

В період 90-х їй було від 24 до 33 років. На другому фото вона позує вже більш дорослою в чорному жакеті та з розпущеним білявим волоссям, захоплюючи глибоким поглядом.

Ольга Сумська в 90-х (фото: instagram.com/olgasumska)

На іншому кадрі Ольга вражає образом Роксолани. Свою культову роль, яка принесла визнання та популярність, вона зіграла у 29 років. Серіал вийшов на екрани в 1996-му та отримав 3 сезони.

Сумська в образі Рокслани (фото: instagram.com/olgasumska)

Як сьогодні виглядає Ольга Сумська

Відома українська акторка та телеведуча, народна артистка України у свої 58 років продовжує грати в театрі, зніматися в кіно та серіалах. Вона активно гастролює містами, радуючи публіку виставами, а також займається волонтерством.

Як сьогодні виглядає Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)

Разом з чоловіком Віталієм Борисюком Ольга нещодавно відзначила 29-ту річницю шлюбу. Пара пригадала своє перше та друге весілля, розчуливши мережу зворушливими кадрами.

Вони також виховують спільну доньку Ганну. Старша дочка акторки Антоніна тим часом живе в Росії.