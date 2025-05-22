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На березі Чорного моря: Раміль з "Курган і Агрегат" зворушливо освідчився коханій (фото)

Четвер 22 травня 2025 16:15
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На березі Чорного моря: Раміль з "Курган і Агрегат" зворушливо освідчився коханій (фото) Раміль з "Курган і Агрегат" зробив пропозицію своїй дівчині (фото: instagram.com/kurgan_ram)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Учасник відомого хіп-хоп гурту "Курган і Агрегат" Раміль Насіров одружується. Артист зробив зворушливу пропозицію руки та серця своїй дівчині Юлії.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram дівчини Раміля.

Яким було освідчення

Як розповіла новоспечена наречена, коханий продумав освідчення до дрібних деталей. Він організував несподіване та романтичне побачення на березі Чорного моря в Одесі.

Під приводом фотосесії Раміль запросив дівчину на прогулянку на улюблений пляж. Він заздалегідь домовився з друзями, які сховалися в кущах, аби зафіксувати щасливу мить.

Пропозиція стала несподіванкою для дівчини та подарувала дивовижні емоції.

"Я була професійно опрацьована шахрайом!!! Він заманив мене на наш улюблений пляж, сказав, що йдемо фоткатись на фоні моря, підмовив своїх друзів сидіти в кушерях, знімати і зробив те, шо ви бачите", - поділилася Юлія.

Проте сказати так дівчині виявилося непросто.

"Я нічого не відповіла, бо він не зміг нічого спитати. Ми просто ржали", - зізналася вона.

На березі Чорного моря: Раміль з &quot;Курган і Агрегат&quot; зворушливо освідчився коханій (фото)Раміль Насіров заручився зі своєю дівчиною (фото: instagram.com/guba_sila)

Як відреагували в мережі

Прихильники та друзі засипали майбутнє подружжя вітаннями та компліментами.

  • "Просто шик!!" - написав співак Дантес.
  • "Вітаю вас з днем освідчення, бажаю здоров’я та кохання. Всього вам найкращого, ніколи не здавайтесь, щоб завжди у вас все було добре...", - прокоментував MC Петя.
  • "Льолік і Болік. Хоч би сказали! Вітаюююю", - написала Астаф'єва.
  • "Вітаю", - додав блогер Василь Байдак.

Що відомо про наречену учасника гурту "Курган і Агрегат"

Юлія - з Харківської області, як і її коханий. Працює візажисткою, створюючи красивий макіяж.

У соцмережах пара не приховує почуттів. Часто діляться спільними фотографіями та словами любові.

Раміль з нареченою Юлією (фото: instagram.com/kurgan_ram)

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