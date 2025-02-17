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Лілія Подкопаєва розкрила, куди вступила її 18-річна донька

Понеділок 17 лютого 2025 12:15
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Лілія Подкопаєва розкрила, куди вступила її 18-річна донька Лілія Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Відома українська спортсменка Лілія Подкопаєва розсекретила, в якому виші навчатиметься її 18-річна донька Кароліна.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram гімнастки.

Так, знаменитість поділилася публікацією з акаунту школи, яку закінчила її донька. Там вітають випускників зі вступом та інформують про місця їхнього подальшого навчання.

Кароліна обрала для себе Державний університет Джорджії, де буде вивчати маркетинг.

"Я так неймовірно пишаюся тобою", - написала Лілія.Лілія Подкопаєва розкрила, куди вступила її 18-річна донькаКуди вступила донька Подкопаєвої (скріншот)

Що відомо про особисте життя Лілії Подкопаєвої

У 2018 році спортсменка оголосила про заручини з бізнесменом Ігорем Дубінським, який понад 25 років живе в Атланті.

Зірка на той час тримала особисте життя в таємниці, тому не одразу поділилася подробицями їхніх стосунків. У шлюбі з Ігорем у пари народилася донька, на ім'я Евеліна.

Окрім того, Подкопаєва має дітей від попереднього шлюбу. Вона виховує сина Вадима, якого всиновила разом із Тимофієм Нагорним, а також доньку Кароліну.Лілія Подкопаєва розкрила, куди вступила її 18-річна донькаЛілія Подкопаєва з дітьми та чоловіком (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

18-річний Вадим минулого року вступив до Технологічного інституту Джорджії, США. Однак невідомо, на якій спеціальності він навчається.

Лілія Подкопаєва розкрила, куди вступила її 18-річна донькаЛілія Подкопаєва з сином (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

До слова, раніше Лілія Подкопаєва показала свого чоловіка на рідкісних кадрах.

Також Маша Єфросиніна показала 21-річну доньку, яка забороняє "постити" її фото.

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