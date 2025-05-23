Как выглядит взрослая дочь Лилии Подкопаевой: фото с выпускного в США

Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева поделилась в сети счастливым моментом - ее дочь Каролина окончила школу в США.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее публикацию в Instagram.
"Мы это сделали! 12 лет обучения - с первого дня в классе до последнего шага на сцене во время выпускной церемонии. И хотя я знала, что этот день наступит, слезы все равно не остановились. Потому что наши маленькие дети вырастают, становятся взрослыми, независимыми, умными, смелыми", - отметила Подкопаева.
Также гимнастка показала фото взрослой дочери-красавицы, крестной которой, к слову, является предательница Ани Лорак.
На снимке Подкопаева позирует в брючном костюме светло-зеленого оттенка и белых кроссовках. Ее дочь выбрала для выпускного короткое платье белого цвета и высокие кроссовки - хайтопы. Образ Каролины завершали желто-голубые ленты как напоминание про Украину.
Лилия Подкопаева показала взрослую дочь (фото: instagram.com/podkopayeva_official)
Также на фото можно увидеть второго мужа украинской спортсменки, бизнесмена Игоря Дубинского.
На другом фото Каролина в традиционной для выпускников мантии и шапочке-конфедератке с кистью.
Дочь Лилии Подкопаевой окончила школу (фото: instagram.com/podkopayeva_official)
Фолловеры украинской спортсменки тут же принялись комментировать ее публикацию и поздравлять с важным этапом в жизни дочери:
Дети и муж Подкопаевой (фото: instagram.com/liliyapodkopaeva_official)
Отметим, что ранее Подкопаева рассказывала, куда поступила ее дочь. Каролина выбрала Государственный университет Джорджии, где будет изучать маркетинг.
Напомним, Подкопаева - украинская гимнастка, заслуженный мастер спорта Украины (1994), судья международной категории. Олимпийская чемпионка Игр в Атланте (1996).
Каролину гимнастка родила в 2006 году в первом браке с бизнесменом Тимофеем Нагорным. Также они усыновили мальчика по имени Вадим. Сейчас ему 19 лет, он учится в Технологическом институте Джорджии.
А в 2019 году Подкопаева родила еще одного ребенка - дочь Эвелину от бизнесмена Игоря Дубинского.
Подкопаева с мужем, сыном и младшей дочерью (фото: instagram.com/podkopayeva_official)
Вас также может заинтересовать