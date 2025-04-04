Что делать в выходные, чтобы не ненавидеть понедельник: советы, которые действительно работают

Большинство из нас не успевает по-настоящему отдохнуть за субботу и воскресенье - в понедельник тело еще уставшее, голова тянет обратно в постель. Но восстановиться через два дня возможно, если действовать с умом. Как это исправить?

Суббота. Вы просыпаетесь после изнурительной недели, и у вас есть всего два дня, чтобы как-то "перезагрузиться".

"Но вместо того, чтобы действительно отдохнуть, вы пытаетесь впихнуть в выходные генеральную уборку, встречи, покупки, просмотр сериалов до трех ночи и прокрастинацию, завернутую в "ой, еще немножко полежу", - говорит эксперт.

Он добавил, что в результате вы в воскресенье вечером чувствуете себя еще более уставшими, чем в пятницу. Не изнуряйте себя делами еще и в выходные (фото: pixabay.com)

Поэтому, если цель - настоящий отдых, вот что лайф коуч советует попробовать:

Не забивайте выходные делами, которые не приносят радости

Если суббота выглядит как "список наказаний" (стирка, мытье окон, разбор шкафов), то вы не отдохнете. Поставьте четкую границу: что можно сделать в будни, делаем в будни.

Разные виды активности - разный отдых

Если вы сидите за компьютером 40 часов в неделю, то пролежать выходные на диване - не лучшая идея.

"Лучше сменить активность: прогулки, спорт, даже просто смена локации. Если же работа физическая - дайте себе возможность поваляться и расслабиться", - советует Виталий Курсик. Если вы на неделе много двигались, то позвольте себе поваляться (фото: pixabay.com)

Сон - это не потерянное время

Дайте себе выспаться. Нет, не до обеда, а достаточное количество часов, желательно без гаджетов перед сном. Качество важнее количества.

"День для души"

Выделите хотя бы половину дня на то, что приносит удовольствие: книгу, хобби, встречу с теми, кто наполняет, а не истощает. Выделите себе время для приятных занятий (фото: pixabay.com)

Вместо социальных сетей - живые эмоции

"Подумайте, что останется у вас в памяти после этих выходных? Еще два дня бесконечного скроллинга? Или, может, настоящие впечатления от чего-то нового?" - предлагает специалист.

Главное правило - не делать выходные "еще одним рабочим проектом".

"Отдых - это не только о физическом релаксе, но и о перезагрузке мозга. Иногда, чтобы восстановиться, нужно просто позволить себе ничего не делать без чувства вины", - резюмирует Виталий Курсик.