Чому виникає вигорання на роботі та як правильно відпочити, щоб знову відновитися: поради психолога

Всесвітня організація охорони здоров’я у 2019 році додала вигорання до Міжнародної класифікації хвороб (МКХ-11). Це стан, при якому людина не може виконувати свої робочі обов'язки та втрачає інтерес до діяльності. Як можна справитися з вигоранням та чи може допомогти відпустка?

Про те, що викликає вигорання та як потрібно правильно відпочивати, розповіла для РБК-Україна (проєкт Styler) психолог-консультант Анастасія Бикова.

Чому виникає вигорання

Job burnout - синдром, що виникає через хронічний стрес на робочому місці. До основних причин відносять:

Надмірне навантаження, високі вимоги до результату та дефіцит вихідних

Відсутність можливості у працівника впливати на процеси прийняття рішень в команді, (через що може перекладати відповідальність за результат на керівництво)

Нечіткий фідбек або його відсутність викликає у людей відчуття, що їх роботу несправедливо оцінюють

Якщо цінності працівників суперечать цінностям компанії це знищує продуктивність

Відсутність підтримки від колег та керівництва - робота це не місце де потрібно домінувати, це про співпрацю між людьми. Токсичність руйнує мотивацію, це призводить до ізоляції, або навіть до звільнення.

"Варто зазначити, що цей список не є повним та вичерпним. Тут перелічені основні фактори, які призводять до вигорання працівників та втрати їх працездатності", - підкреслює психолог.

Які фактори можуть посилити вигорання

Вигорання спеціаліста відбувається поступово, однак є група особистих рис та труднощів, які значно посилюють вигорання, до них відносять:

Схильність до перфекціонізму в роботі та нездатність задовольнятися її результатом. Найкраще - ворог хорошого

Висока емоційна чутливість до критики керівника та як наслідок постійний самоаналіз

Проблеми з тайм-менеджментом і відкладання важливих справ до останнього

Робота в умовах, де спілкування мінімізоване або відсутнє

"Усі ці фактори можуть мати вплив на робітника та значно погіршувати його стан. Бо такі проблеми, як політична нестабільність, ситуація в родині можуть мати не менш руйнівний характер. Тому коли ми говоримо про "вигорання", то маємо розуміти, що мова йде про поступове накопичення втоми від негативних факторів, і чим більше цих факторів, тим очевидно й швидше вигорає фахівець", - пояснює Анастасія Бикова. Вигорання не завжди виникає тільки через роботу, є й інші фактори (фото: freepik.com)

Якою має бути відпустка, щоб подолати вигорання?

​Якісна відпустка для подолання емоційного вигорання повинна враховувати індивідуальну ситуацію кожного працівника. Однак є кілька загальних рекомендацій:​

Використовуйте відпустку для задоволення власних потреб, таких як спілкування з близькими, відпочинок або хобі. Це допоможе відновити емоційний стан та збільшити задоволення від життя.

Спробуйте організувати відпустку так, щоб вона включала як активні, так і пасивні види відпочинку. Це допоможе не лише розслабитися, а й набратися сил для подальшої роботи.

Під час відпустки важливо повністю відключитися від роботи, щоб дати можливість мозку відпочити. Забудьте про месенджери, дошки завдань, колег та їх меми - відволічіться.

Проведення часу поза домом або за межами своєї області, чи навіть країни може сприяти ефективному відновленню. Новий досвід та свіжі враження від нового середовища стимулюють психічне відновлення

Окрім тривалих відпусток, корисно брати короткі перерви протягом року. Один вихідний день посеред тижня або додатковий день до вихідних можуть допомогти запобігати накопиченням втоми. ​

Чому відпустка важлива?

Відпустка є важливою складовою підтримки психічного та фізичного здоров'я. Якісний відпочинок сприяє підвищенню працездатності та допомагає запобігти емоційному вигоранню. Однак її може бути недостатньо, якщо процес вигорання вже запущено.

Коли йдете у відпустку, то намагайтеся повністю відключитися від роботи (фото: Getty Images)

Чи завжди звільнення - порятунок від вигорання?

Звільнення це радикальний крок, його слід ретельно обміркувати, враховуючи всі можливі наслідки. Це може бути доречно, якщо основною причиною вигорання є робоче середовище або специфічні аспекти роботи, котрі неможливо змінити.

"Однак, якщо вигорання почалося через внутрішні фактори, такі як порушений баланс між роботою та особистим, перфекціонізм, або брак навичок справлятися зі стресом, то в таких випадках звільнення не розв'яже проблему, і схожі труднощі можуть виникнути на новому місці роботи", - вважає експертка.

Що краще - зміна діяльності чи відпустка?

Хороша відпустка, звісно, може знизити рівень стресу. Коли ми відпочиваємо та не стикаємося з факторами, що викликають напруження, мозок тимчасово "приглушує" відчуття вигорання.

Проте, якщо його причини глибші та пов’язані з вашим підходом до роботи, то зміна діяльності не гарантує, що вигорання зникне.

"Якщо не відновити ресурсний стан, накопичена втома може перейти у нову сферу та лише посилитися. Тому важливо не просто змінити роботу, а спочатку розібратися з причинами вигорання. Консультація з психологом або психотерапевтом допоможе знайти ефективний шлях до відновлення", - пояснює психолог.

Які є способи подолати вигорання?

Можна визначити дві стратегії подолання вигорання. Перша, індивідуальна стратегія, це особисті рішення, котрі здатні покращити самопочуття:

Зверніться до психолога за консультацією. Зараз це можна зробити онлайн не виходячи з дому.

Займіться саморегуляцією. Практикуйте медитації, займайтесь спортом чи творчістю

Розмежовуйте час для роботи та особистого життя. Пам’ятайте, ви працюєте для того, щоб жити, а не живете, щоб працювати

Підтримуйте здоровий сон та правильне харчування. Якщо ви не потурбуєтеся про себе, то цього не зробить ніхто

"Друга стратегія стосується організації, тобто рішення приймаються та впроваджуються на рівні компанії. Для початку я рекомендую проводити регулярний Wellbeing-скринінг команди, це метод діагностики, який дає змогу швидко оцінити ментальний стан працівників. Сьогодні, його можна зробити безкоштовно на сайті, залишивши заявку", - радить Анастасія Бикова.

Наступний крок: після детального аналізу компанія може отримати напрацьований список різноманітних рішень для своїх працівників.

"Це може бути введення гнучкого графіка роботи та відпочинку, визначення чітких правил, встановлення зрозумілого розподілу обов'язків та відповідальності. Однак, варто знову зазначити, що ці стратегії не є вичерпні, та у жодному разі не є універсальними", - резюмує психолог.

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