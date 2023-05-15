Як вибрати полуницю на ринку: "без хімії", смачну, солодку та соковиту

На прилавках українських ринків та супермаркетах з'явилося багато полуниці. І хоча ціна ще трохи кусається, вже можна купити стиглу та соковиту ранню ягоду. Щоб вибрати якісний та смачний продукт, потрібно знати кілька нюансів про полуницю.

Як правильно вибирати полуницю на ринку – читайте у матеріалі нижче.

Колір

При покупці звертайте увагу на те, щоб ягоди були однорідного яскравого червоно-рожевого кольору. На плодах не повинно бути пом'ятости чи нерівностей.

Якщо ягоди сильно червоні або мають інтенсивно темно-червоний колір, то вона в самому піку стиглості або вже перестигла. Ягода ціла і не м'ята - її потрібно вжити відразу після покупки. Якщо ви хочете, щоб вона постояла хоча б день-два в холодильнику, таку купувати не варто.

Не варто вибирати ягоди неприродного яскравого кольору - чим вона яскравіша, тим більша ймовірність "хімії".

Зелені плями або білий кінчик – ознаки незрілості плода. Дуже бліда полуниця – теж недозріла. А ще така полуниця зазвичай несолодка.

Звертайте увагу на будь-які плями на ягодах, оскільки вони суттєво знижують термін придатності полуниці.

Форма ягід

Зазвичай полуниця правильної округлої чи подовженої форми – це залежить від сорту. На ягідці мають бути листочки – зеленого кольору. Якщо листя немає, то не беріть таку полуницю - через місце від листя в ягоду могли потрапити мікроби й такі плоди дуже швидко псуються.

Листя має бути тільки зеленого кольору. Сухі чи жовті кажуть, що полуниця була зірвана вже давно. А вживати її можна максимум через три дні після збору.

Якщо між м'якоттю та листям є відстань – полуниця точно солодка. Якщо листя прилягає щільно - ягоди з кислинкою.

Зіпсовані ягоди

Найнебезпечніша річ для полуниці – сіра гнилизна. Збудник сірої гнилі – грибок Botrytis cinerea. На ягодах з'являються сірі плями й сам патоген проникає у тканини м'якоті плода.

Плід починає всихати та перетворюється на сіру грудку. Якщо є хоч найменша ознака сірої гнилі на ягодах – її не можна вживати у їжу.

Аромат

У полуниці має бути насичений аромат. Якщо запаху немає, то, можливо, її зростання прискорили якимись добавками та добривами. Якщо є сторонні чи навіть неприємні запахи – плоди могли обробити хімікатами. Ще це може говорити про неправильне зберігання або початок процесу гниття.

Упаковка

Найкращий варіант – порційні упаковки. Це можуть бути картонні, дерев'яні чи пластикові бокси. У такій тарі ягоди не мнуться і не пускають багато соку.

Як зберігати полуницю

Вдома обов'язково одразу переберіть полуницю. Достатньо однієї зіпсованої ягоди, щоб до вечора половина коробки стала непридатною для вживання. Складіть окремо ягоди, які пом'ялися і повністю цілі. Намагайтеся викладати на суху поверхню в один шар.

М'які ягоди промийте теплою водою - їх можна відразу споживати. Якщо хочете заморозити, то промийте, дайте стекти воді та викладіть сухі ягоди по одній на обробну дошку. Поставте в морозилку, а потім пересипте готові ягоди в пакети для зберігання.