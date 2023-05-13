Ці поради допоможуть зберегти продукти свіжими в холодильнику якомога довше

Основна причина швидкого псування їжі - неправильна температура зберігання продукту та неправильне місце в холодильнику. М'ясо має зберігатись в одному місці холодильника, а молоко і ягоди - в іншому.

Про те, як протримати продукти свіжими як можна довше, пише популярне французьке видання Sante Plus.

Чому їжа швидко псується?

Їжа швидко псується з двох причин:

готуєте їжу при неправильній температурі

залишаєте готову їжу при кімнатній температурі

Як зберігати рибу та м'ясо

Риба (фото: Pixabay)

Охолоджуйте або заморожуйте рибу протягом двох годин після покупки. Якщо ви плануєте з’їсти рибу протягом одного-двох днів після її покупки, зберігайте її в оригінальній упаковці та помістіть у найхолоднішу частину холодильника (на нижню полицю).

Важливо! Мийте руки кожного разу, коли беретеся за сиру рибу, а також мийте мильною водою усі предмети та поверхні, які контактують з цією їжею, наприклад, дошку для нарізання риби.

Зберігайте м'ясо та рибу на нижній полиці холодильника при температурі +4 . Оскільки ця зона є найхолоднішою, ваше м’ясо залишиться свіжим. Якщо ви плануєте заморозити м'ясо та птицю для більш тривалого зберігання, то загорніть їх у харчову плівку.

Зберігайте в морозильній камері відчотирьо до шести місяців при температурі мінімум -17 градусів.

Сирий фарш зберігайте в холодильнику лише один-два дні.

Як зберігати овочі

Овочі (фото: Pixabay)

Перед тим, як покласти овочі в холодильник, вимийте їх і добре висушіть. Це вб'є шкідливі бактерії на поверхні овочів.

Переконайтеся, що овочі повністю сухі, перш ніж зберігати їх.

Надлишок вологи призводить до загнивання овочів.

Продукти, які виробляють етилен ( газ, який може прискорити гниття деяких овочів), зберігати треба окремо від інших.

Овочі, які виробляють етилен:

банани

авокадо

помідори

персики

груші

Овочі, які обов'язково треба тримати від овочів, які виробляють етилен:

броколі

гарбузи

баклажани

цукіні

спаржу

Інші овочі, такі як картопля та цибуля, можна зберігати при кімнатній температурі, але в сухому місці.

Зберігайте фрукти в оригінальній упаковці та зберігайте їх у ящику холодильника. Так вони прослужать довше.

Для зберігання фруктів можна також використовувати поліетиленові пакети. Ці пакети вивільняють вологу і саме це зберігає фрукти свіжими.

Овочі можуть зберігатися до семи днів. Ягоди можуть зберігатися в холодильнику до тижня.

Яблука зберігаються довше, в холодильнику вони можуть бути до місяця.

Стиглі плоди повинні зберігатися до п'яти днів, або семи днів - для ківі, манго, дині, груші.

Щоб зберегти їжу свіжою як можна довше свіжою, є декілька правил, яких слід дотримуватись.

Нижні полиці холодильника

На нижній поличці найхолодніше, тому там варто зберігати:

яйця

масло

молочні продукти

Верхні полиці холодильника

На верхній полиці краще зберігати продукти, які не потребують приготування та розігрівання, наприклад:

м’ясна нарізка

оливки

ягоди

Двері холодильника

Дверцята - найтепліша частина холодильника. Кладіть туди, лише ті продукти, які можуть витримувати перепади температури, наприклад:

фруктовий сік

вода

соуси (кетчуп, майонез, гірчиця)

Завдяки цим методам консервування ви збережете свою їжу свіжою та не зміните її смак.