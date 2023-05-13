Ці поради допоможуть зберегти продукти свіжими в холодильнику якомога довше
Основна причина швидкого псування їжі - неправильна температура зберігання продукту та неправильне місце в холодильнику. М'ясо має зберігатись в одному місці холодильника, а молоко і ягоди - в іншому.
Про те, як протримати продукти свіжими як можна довше, пише популярне французьке видання Sante Plus.
Чому їжа швидко псується?
Їжа швидко псується з двох причин:
- готуєте їжу при неправильній температурі
- залишаєте готову їжу при кімнатній температурі
Як зберігати рибу та м'ясо
Риба (фото: Pixabay)
Охолоджуйте або заморожуйте рибу протягом двох годин після покупки. Якщо ви плануєте з’їсти рибу протягом одного-двох днів після її покупки, зберігайте її в оригінальній упаковці та помістіть у найхолоднішу частину холодильника (на нижню полицю).
Важливо! Мийте руки кожного разу, коли беретеся за сиру рибу, а також мийте мильною водою усі предмети та поверхні, які контактують з цією їжею, наприклад, дошку для нарізання риби.
Зберігайте м'ясо та рибу на нижній полиці холодильника при температурі +4. Оскільки ця зона є найхолоднішою, ваше м’ясо залишиться свіжим. Якщо ви плануєте заморозити м'ясо та птицю для більш тривалого зберігання, то загорніть їх у харчову плівку.
Зберігайте в морозильній камері відчотирьо до шести місяців при температурі мінімум -17 градусів.
Сирий фарш зберігайте в холодильнику лише один-два дні.
Як зберігати овочі
Овочі (фото: Pixabay)
Перед тим, як покласти овочі в холодильник, вимийте їх і добре висушіть. Це вб'є шкідливі бактерії на поверхні овочів.
Переконайтеся, що овочі повністю сухі, перш ніж зберігати їх.
Надлишок вологи призводить до загнивання овочів.
Продукти, які виробляють етилен (газ, який може прискорити гниття деяких овочів), зберігати треба окремо від інших.
Овочі, які виробляють етилен:
- банани
- авокадо
- помідори
- персики
- груші
Овочі, які обов'язково треба тримати від овочів, які виробляють етилен:
- броколі
- гарбузи
- баклажани
- цукіні
- спаржу
Інші овочі, такі як картопля та цибуля, можна зберігати при кімнатній температурі, але в сухому місці.
Зберігайте фрукти в оригінальній упаковці та зберігайте їх у ящику холодильника. Так вони прослужать довше.
Для зберігання фруктів можна також використовувати поліетиленові пакети. Ці пакети вивільняють вологу і саме це зберігає фрукти свіжими.
Овочі можуть зберігатися до семи днів. Ягоди можуть зберігатися в холодильнику до тижня.
Яблука зберігаються довше, в холодильнику вони можуть бути до місяця.
Стиглі плоди повинні зберігатися до п'яти днів, або семи днів - для ківі, манго, дині, груші.
Переваги правильного розподілу їжі
Щоб зберегти їжу свіжою як можна довше свіжою, є декілька правил, яких слід дотримуватись.
Нижні полиці холодильника
На нижній поличці найхолодніше, тому там варто зберігати:
- яйця
- масло
- молочні продукти
Верхні полиці холодильника
На верхній полиці краще зберігати продукти, які не потребують приготування та розігрівання, наприклад:
- м’ясна нарізка
- оливки
- ягоди
Двері холодильника
Дверцята - найтепліша частина холодильника. Кладіть туди, лише ті продукти, які можуть витримувати перепади температури, наприклад:
- фруктовий сік
- вода
- соуси (кетчуп, майонез, гірчиця)
Завдяки цим методам консервування ви збережете свою їжу свіжою та не зміните її смак.
Також не забувайте регулярно мити свій холодильник, щоб не виникали неприємні запахи та не розвивалися шкідливі бактерії.
Раніше ми розповідали, які продукти варто завжди тримати в холодильнику.
Також ми пояснювали, як зрозуміти, що їжа з холодильника зіпсувалась.