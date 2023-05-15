Как выбрать клубнику на рынке: "без химии", вкусную, сладкую и сочную

На прилавках украинских рынков и супермаркетах появилось много клубники. И хотя цена еще немного кусается, уже можно купить спелую и сочную раннюю ягоду. Чтобы выбрать качественный и вкусный продукт, нужно знать несколько нюансов о клубнике.

Как правильно выбирать клубнику на рынке - читайте в материале ниже.

Цвет

При покупке обращайте внимание, чтобы ягоды были однородного яркого красно-розового цвета. На плодах не должно быть помятостей или неровностей.

Если ягоды сильно красные или имеют интенсивно темно-красный цвет, то она в самом пике спелости или уже переспела. Ягода целая и не мятая - ее нужно употребить сразу после покупки. Если вы хотите, чтобы она постояла хотя бы день-два в холодильнике - такую покупать не стоит.

Не стоит выбирать ягоды неестественного яркого цвета - чем она ярче, тем больше вероятности "химии".

Зеленые пятна или белый кончик - признаки незрелости плода. Очень бледная клубника - тоже недозревшая. А еще такая клубника обычно несладкая.

Обращайте внимание на любые пятна на ягодах, так как они существенно снижают срок годности клубники.

Форма ягод

Обычно клубника правильной округлой или удлиненной формы - это зависит от сорта. На ягодке должны быть листики - зеленого цвета. Если листьев нет, то не берите такую клубнику - через место от листьев в ягоду могли попасть микробы и такие плоды очень быстро портятся.

Листья должны быть только зеленого цвета. Сухие или желтые говорят, что клубника была сорвана уже давно. А употреблять ее можно максимум до трех дней после сбора.

Если между мякотью и листьями есть расстояние - клубника точно сладкая. Если листья прилегают плотно - ягоды с кислинкой.

Испорченные ягоды

Самая опасная вещь для клубники - серая гниль. Возбудитель серой гнили - грибок Botrytis cinerea. На ягодах появляются серые пятна и сам патоген проникает в ткани мякоти плода.

Плод начинает усыхать и превращается в серый комок. Если есть хоть малейший признак серой гнили на ягодах - ее нельзя употреблять в пищу.

Аромат

У клубники должен быть насыщенный аромат. Если запаха нет, то возможно, ее рост ускорили какими-то добавками и удобрениями. Если есть сторонние или даже неприятные запахи - плоды могли обработать химикатами. Еще это может говорить о неправильном хранении или начале процесса гниения.

Упаковка

Самый лучший вариант - порционные упаковки. Это могут быть картонные, деревянные или пластиковые боксы. В такой таре ягоды не мнутся и не пускают много сока.

Как хранить клубнику

Дома обязательно сразу переберите клубнику. Хватит одной испорченной ягоды, чтобы к вечеру половина коробки стала непригодной в пищу. Сложите отдельно ягоды, которые помялись и полностью целые. Старайтесь выкладывать на сухую поверхность в один слой.

Мягкие ягоды промойте теплой водой - их можно сразу потребить в пищу. Если хотите заморозить, то промойте, дайте стечь воде и сухие ягоды выложите по одной на разделочную доску. Поставьте в морозилку, а потом готовые ягоды пересыпьте в пакеты для хранения.