Як українцям краще всього називати котів: класні імена та клички

У той час як деякі люди можуть просто вибрати ім’я, яке спадає їм на думку, інші можуть витратити дні або навіть тижні, обдумуючи ідеальне прізвисько для свого нового вихованця.

Вибір імені для кота чи кішки є важливим першим кроком у встановленні зв’язку між вами та вашим чотирилапим другом. Зрештою, це ім’я, яким ви будете називати свого котика щодня протягом багатьох років.

Як краще назвати свого домашнього улюбленця та які найкращі імена їм дати - дізнайтеся нижче з нашого матеріалу.

Поради щодо вибору найкращого імені для кота

Якщо вам не вистачає ідей, спробуйте придумати імена, які відображають унікальні якості вашого кота чи кішки. У вашого кота вражаючі блакитні очі? Якщо так, ви можете розглянути такі назви, як Блю або Скай.

Якщо ваш кіт особливо грайливий, то розгляньте такі назви, як Бісквіт або Мафін.

Подумайте про характер свого кота

Крім зовнішнього вигляду, ще один чудовий спосіб вибрати ім’я для свого кота - подумати про його або її характер. Якщо ваш кіт особливо завзятий або грайливий, ви можете вибрати ім’я, яке це відображатиме, наприклад, Лео або Тигр.

З іншого боку, якщо ваша кішка більш невимушена і спокійна, ви можете вибрати щось більш спокійне, наприклад Белла або Іриска.

Будьте креативними з веселими іменами

Одна з найкращих рис кішок полягає в тому, що вони часто досить хирляві. Якщо ви шукаєте ім’я, яке змусить ваших друзів і родину сміятися, спробуйте придумати якусь розумну гру слів, засновану на зовнішності чи характері вашої кішки.

Наприклад, якщо ваша кішка дуже маленька, ви можете розглянути такі імена, як Бейбі або Кнопка. Якщо ваш кіт любить вештатися цілими днями, ліниві імена, як-от Сонник або Вареник, можуть бути ідеальними.

Не забувайте про традиційні імена котів

Хоча існує безмежна кількість можливостей, коли справа доходить до того, щоб назвати свого кота, інколи найкращим вибором є зробити його простим із класичним іменем. Традиційні котячі імена, такі як Мурзик, Кузя, Персик, Борис, Вася ніколи не вийдуть з моди і обов’язково сподобаються всім членам сім’ї.

Клички Мурчик, Кузя, Персик, Борис, Вася ніколи не вийдуть з моди (ілюстративне фото: Freepik)

Імена в залежності від породи котів

У світі існує безліч різноманітних порід котів, тому перераховувати варіанти для кожного з них немає сенсу, це займе багато часу. Однак варто згадати чудові приклади кличок для популярних нині порід.

Імена для британської породи котів - це не дуже складна задача. Адже культура дуже різноманітна, що значно полегшує вибір. До найбільш популярних варіантів кличок відносяться: Дрейк, Єлизавета, Роллс та багато інших. Оскільки більшість британців сіро-блакитного кольору, також підійдуть такі клички, як: Сапфір, Брідж тощо.

Якщо у вас сіамська порода кота, то тут існує безліч різноманітних варіантів, пов’язаних з унікальним забарвленням тварини: Бренді, Шокко, Мілкі, Баунті та інші.

Актуальні українські клички для котів та кішок

Повномасштабна війна подарувала нам нових героїв та класні імена для улюбленців. Ось найпопулярніші імена для котів, народжені повномасштабним вторгненням в Україну:

Джавелін та Джавеліна (Джа), Байрактар, Стугна, Нептун, Бомба - звучить гордо та грізно.

- звучить гордо та грізно. Патрон - хто сказав, що це ім’я тільки для песиків, особливо якщо у кота проявляється бійцівський характер?

- хто сказав, що це ім’я тільки для песиків, особливо якщо у кота проявляється бійцівський характер? Привид або Пілот - особливо підійде тим чотирилапим, які люблять залазити на шафи, штори.

або - особливо підійде тим чотирилапим, які люблять залазити на шафи, штори. Борис, Дуда, Джо - щоб увічнити пам’ять про найближчих друзів України.

- щоб увічнити пам’ять про найближчих друзів України. Кім - такий кіт точно буде улюбленцем в родині.

- такий кіт точно буде улюбленцем в родині. Стефанія - найкрасивіше ім’я для кішки, а ось кота можна назвати Калуш .

- найкрасивіше ім’я для кішки, а ось кота можна назвати . Степан - можливо ваш кіт саме з таким ім’ям поб’є рекорди пухнастого блогера з Харкова.

- можливо ваш кіт саме з таким ім’ям поб’є рекорди пухнастого блогера з Харкова. Конотоп, Чорнобай - на честь перемог ЗСУ.

Пам’ятайте! Передумати або змінити кличку коту - дуже погана ідея, якщо він до неї вже звик. Тому вибирайте ім’я для улюбленця відповідально, щоб тварина чудово його розуміла, а вам було легко його вимовляти.