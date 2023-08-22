Как украинцам лучше всего называть котов: классные имена и клички

В то время как некоторые люди могут просто выбрать имя, которое приходит им на ум, другие могут потратить дни или даже недели, обдумывая идеальное прозвище для своего нового питомца.

Выбор имени для кота или кошки является важным первым шагом в установлении связи между вами и вашим четырехлапый другом. В конце концов это имя, которым вы будете называть своего котика ежедневно на протяжении многих лет.

Как лучше назвать своего домашнего питомца и какие лучшие имена им дать - узнайте ниже из нашего материала.

Советы по выбору лучшего имени для кота

Если вам не хватает идей, попробуйте придумать имена, отражающие уникальные качества вашего кота или кошки. У вашего кота впечатляющие голубые глаза? Если да, вы можете рассмотреть такие названия, как Блю или Скай.

Если ваш кот особенно игривый, то рассмотрите такие названия, как Бисквит или Мафин.

Подумайте о характере своего кота

Кроме внешнего вида, еще один прекрасный способ выбрать имя для своего кота - подумать о его или ее характере. Если ваш кот особенно упорен или игрив, вы можете выбрать имя, которое будет это отображать, например, Лео или Тигр.

С другой стороны, если ваша кошка более непринужденная и спокойная, вы можете выбрать нечто более спокойное, например, Белла или Ириска.

Будьте креативны с веселыми именами

Одна из лучших черт кошек состоит в том, что они часто достаточно хилые. Если вы ищете имя, которое заставит ваших друзей и семью смеяться, попробуйте придумать какую-нибудь разумную игру слов, основанную на внешности или характере вашей кошки.

Например, если ваша кошка очень маленькая, вы можете рассмотреть такие имена, как Бейби или Кнопка. Если ваш кот любит слоняться целыми днями, ленивые имена, как Сонник или Вареник, могут быть идеальными.

Не забывайте о традиционных именах кошек

Хотя существует множество возможностей, когда дело доходит до того, чтобы назвать своего кота, иногда лучшим выбором является сделать его простым с классическим именем. Традиционные кошачьи имена, такие как Мурзик, Кузя, Персик, Борис, Вася никогда не выйдут из моды и обязательно понравятся всем членам семьи.

Клички Мурчик, Кузя, Персик, Борис, Вася никогда не выйдут из моды (иллюстративное фото: Freepik)

Имена в зависимости от породы кошек

В мире существует множество разных пород кошек, поэтому перечислять варианты для каждого из них нет смысла, это займет много времени. Однако стоит упомянуть отличные примеры кличек для популярных ныне пород.

Имена для британской породы котов - это не очень сложная задача. Ведь культура очень разнообразна, что значительно упрощает выбор. К наиболее популярным вариантам кличек относятся: Дрейк, Елизавета, Роллс и многие другие. Поскольку большинство британцев серо-голубого цвета, также подойдут такие клички, как Сапфир, Бридж, Скай и прочие.

Если у вас сиамская порода кота, то здесь существует множество разнообразных вариантов, связанных с уникальной окраской животного: Бренди, Шокко, Милки, Баунти и другие.

Актуальные украинские клички для кошек и кошек

Полномасштабная война подарила нам новых героев и классные имена для любимцев. Вот самые популярные имена для кошек, рожденные полномасштабным вторжением в Украину:

Джавелин и Джавелина (Джа), Байрактар, Стугна, Нептун, Бомба - звучит гордо и грозно.

- звучит гордо и грозно. Патрон - кто сказал, что это имя только для собачек, особенно если у кота проявляется бойцовский характер?

- кто сказал, что это имя только для собачек, особенно если у кота проявляется бойцовский характер? Призрак или Пилот - особенно подойдет тем четырехлапым, которые любят залезать на шкафы, шторы.

или - особенно подойдет тем четырехлапым, которые любят залезать на шкафы, шторы. Борис, Дуда, Джо - чтобы увековечить память о ближайших друзьях Украины.

- чтобы увековечить память о ближайших друзьях Украины. Ким - такой кот точно будет любимцем в семье.

Стефания - самое красивое имя для кошки, а вот кота можно назвать Калуш .

- самое красивое имя для кошки, а вот кота можно назвать . Степан - возможно ваш кот именно с таким именем побьет рекорды пушистого блогера из Харькова.

- возможно ваш кот именно с таким именем побьет рекорды пушистого блогера из Харькова. Конотоп, Чернобай - в честь побед ВСУ.

Помните! Передумать или изменить кличку коту - очень плохая идея, если он к ней уже привык. Поэтому выбирайте имя для любимца ответственно, чтобы животное отлично его понимало, а вам было легко его произносить.