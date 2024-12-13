Як спалювати на 300-400 калорій більше? Цю рекомендацію забувають усі

Схуднення - це більше, ніж просто дієта або спортзал. Це про зміну звичної поведінки: інший режим харчування, нові звички та регулярна фізична активність. Але всі ці зміни потребують мотивації - внутрішньої енергії, яка підтримує ваші дії.

Як ефективно спалювати калорії, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера та нутриціолога Віктора Мандзяка у Facebook.

Як схуднути без зусиль

Уявіть себе легшим на 10, 20 чи навіть 30 кг. Ви рухаєтеся легко, почуваєтеся краще, впевненіше виглядаєте в улюбленому одязі. Ви стаєте здоровішими та проживаєте більше якісних років життя. Якщо ця перспектива для вас важлива, то відповідь на перше питання буде "так".

Багато хто вважає схуднення важким випробуванням: постійні обмеження, виснажливі тренування. Проте це хибна думка. Схуднення - це не про силу волі, а про розумну корекцію поведінки, де ви робите те, що вам подобається.

Як спалювати на 300-400 калорій більше

Вам треба Їсти на 300-400 калорій менше. Це можна зробити, зменшивши кількість жирної їжі, відмовившись від солодких напоїв, обираючи прості та корисні продукти (овочі, фрукти, нежирне м’ясо, рибу, молочні продукти).

Якщо хочете спалювати на 300- 400 калорій більше. Щодня робіть 7000-10000 кроків або займайтеся фізичною активністю, яка вам до душі: тренування, прогулянки, танці.

Як зробити схуднення приємним

Обирайте фізичну активність, яка вас надихає. Слухайте улюблену музику, тренуйтеся з друзями, ставте перед собою невеликі, але досяжні цілі. Відчуття прогресу мотивує рухатися далі.

Схуднення - це не покарання, а шлях до кращого самопочуття та життя. Почніть із маленьких кроків, і результат не змусить себе чекати.