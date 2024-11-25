Чи можете ви нахилитися до пальців ніг? Ось що означає, якщо ні

Коли ви останній раз торкалися пальців ніг? Можливість нахилитися вниз і торкнутися пальців ніг без дискомфорту є ознакою хорошої гнучкості, що важливо для мобільності та довголіття. Але що означає, якщо ви не можете цього зробити?

На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Penn State University Kinesiology.

Чи можете ви нахилитися та торкнутися пальців ніг?

За даними кінезіології Пенсильванського державного університету, більшість людей, як правило, зосереджуються на інших важливих елементах здорового способу життя (таких як дієта та фізичні вправи) і дозволяють гнучкості та мобільності відійти на другий план.

Ці два фактори здорового способу життя насправді відіграють набагато більшу роль, ніж прийнято вважати.

Бути гнучким і мати повну рухливість суглобів може мати кілька корисних наслідків для якості життя, зокрема: зменшення щоденного болю та покращення стану судин.

За словами експертів, хороша гнучкість є ключовою для запобігання травмам, як під час тренувань, так і в повсякденному житті.

"Якщо у вас немає хорошої рухливості або гнучкості, ви почнете надмірно компенсувати інші групи м’язів, наприклад плечі або поперек", - розповіла фізіолог Кеті Лотон.

І саме тут це може спричинити деякі з цих проблем із суглобами або травми підколінного сухожилля.

Чому з віком ми втрачаємо гнучкість?

Хоча вік є фактором, наш малорухливий спосіб життя не тільки сприяє напруженню м’язів, але навіть може спричинити їх скорочення з часом.

Ось чому послідовне тренування на розтяжку та гнучкість має вирішальне значення для підтримки м’язів гнучкими та гнучкими.

Найважливіше зосередитися на областях тіла, необхідних для критичної рухливості: ваших нижніх кінцівках: литках, підколінні сухожилля, згиначі стегна в області тазу і квадрицепси в передній частині стегна.

Розтяжка плечей, шиї та попереку також корисна. Прагніть до програми щоденних розтяжок або принаймні три-чотири рази на тиждень.

Якщо вам важко торкнутися пальців ніг, почніть повільно і розтягуйте пальці ніг сидячи, використовуючи килимок для йоги на підлозі. Не поспішайте і зосередьтеся на м’язах, які ви хочете розтягнути.