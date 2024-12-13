Как сжигать на 300-400 калорий больше? Эту рекомендацию забывают все

Похудение - это больше, чем просто диета или спортзал. Это об изменении привычного поведения: другой режим питания, новые привычки и регулярная физическая активность. Но все эти изменения требуют мотивации - внутренней энергии, которая поддерживает ваши действия.

Как эффективно сжигать калории, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение тренера и нутрициолога Виктора Мандзяка в Facebook.

Как похудеть без усилий

Представьте себя легче на 10, 20 или даже 30 кг. Вы двигаетесь легко, чувствуете себя лучше, увереннее выглядите в любимой одежде. Вы становитесь здоровее и проживаете больше качественных лет жизни. Если эта перспектива для вас важна, то ответ на первый вопрос будет "да".

Многие считают похудение тяжелым испытанием: постоянные ограничения, изнурительные тренировки. Однако это ошибочное мнение. Похудение - это не о силе воли, а о разумной коррекции поведения, где вы делаете то, что вам нравится.

Как сжигать на 300-400 калорий больше

Вам надо есть на 300-400 калорий меньше. Это можно сделать, уменьшив количество жирной пищи, отказавшись от сладких напитков, выбирая простые и полезные продукты (овощи, фрукты, нежирное мясо, рыбу, молочные продукты).

Если хотите сжигать на 300- 400 калорий больше. Ежедневно делайте 7000-10000 шагов или занимайтесь физической активностью, которая вам по душе: тренировки, прогулки, танцы.

Как сделать похудение приятным

Выбирайте физическую активность, которая вас вдохновляет. Слушайте любимую музыку, тренируйтесь с друзьями, ставьте перед собой небольшие, но достижимые цели. Ощущение прогресса мотивирует двигаться дальше.

Похудение - это не наказание, а путь к лучшему самочувствию и жизни. Начните с маленьких шагов, и результат не заставит себя ждать.